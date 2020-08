Margarito Alvarez Share:







Margarito Alvarez, 60, beloved Father, Brother, and Grandfather, was called to his eternal resting place on August 3, 2020. He entered this world on June 8, 1960 in Moctezuma, San Luis Potosi, born to Antonio Alvarez Esparza and Ma del Carmen Garcia Villela.

He is survived by his mother Ma del Carmen Garcia Villela; father Antonio Alvarez Esparza; wife Sandra Alvarez; daughters, Leticia Alvarez Rios, Margarita Alvarez, son Mario Alvarez, daughters Miriam Casas, Monica Garcia, Maria Salinas; son Javier Marroquin; brother Gregorio Alvarez; sisters Ma del Jesus Alvarez, Socorro Beltran, Mary Cruz Alvarez, Norma Alvarez, Martha Alvarez; 31 Grandchildren.

Recitation of the will be at 7:00 p.m. Friday, August 14, 2020 at DeLeon Funeral Home. Funeral mass will be celebrated at 12:00 p.m. Saturday, August 15, 2020 at St. Mary’s Catholic Church.

Margarito Álvarez, 60, amado Padre, Hermano y Abuelo, fue llamado a su eterno lugar de descanso el 3 de agosto de 2020. Entró a este mundo el 8 de junio de 1960 en Moctezuma, San Luis Potosí, nacido de Antonio Álvarez Esparza y Ma del Carmen García Villela.

Le sobreviven su madre Ma del Carmen García Villela; el padre Antonio Alvarez Esparza; esposa Sandra Alvarez; hijas Leticia Alvarez Rios, Margarita Alvarez, hijo Mario Alvarez, hijas Miriam Casas, Monica Garcia, Maria Salinas; hijo Javier Marroquín; hermano Gregorio Alvarez; hermanas Ma del Jesus Alvarez, Socorro Beltrán, Mary Cruz Alvarez, Norma Alvarez, Martha Alvarez; 31 nietos.

La recitación del será a las 7:00 p.m. Viernes 14 de agosto de 2020 en DeLeon Funeral Home. La misa fúnebre se celebrará a las 12:00 p.m. el sábado 15 de agosto de 2020 en la Iglesia Católica Santa Maria.

