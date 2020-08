Maria Isabel Lezama de Martinez Share:







Maria Isabel Lezama de Martinez, 80, beloved Grandmother, Mother, and Sister, was called to her eternal resting place on August 1, 2020. She entered this world on December 7, 1939 in Rancho de Gualupino, AGU, Mexico. She is survived by her spouse Jesus Martinez; Daughter-in-law Norma Morales; grandson Jose Daniel Vargas Martinez; 4 Sons; 3 Daughters; Numerous Grandchildren and Great-grandchildren.

Visitation was held at 12:00 p.m. Sunday, August 2, 2020 at DeLeon Funeral Home, with the rosary following later that evening at 7:00 p.m. Funeral service were at 10:00 a.m. Monday, August 3, 2020 at DeLeon Funeral Home. Burial will follow at San Pablo Cemetery in Lockhart, Texas.

María Isabel Lezama de Martínez, de 80 años, querida abuela, madre y hermana, fue llamada a su lugar de descanso eterno el 1 de agosto de 2020. Entró en este mundo el 7 de diciembre de 1939 en Rancho de Gualupino, AGU, México. Le sobreviven su esposo Jesús Martínez; Nuera Norma Morales; nieto José Daniel Vargas Martínez; 4 hijos; 3 hijas; Numerosos nietos y bisnietos.

La visita comenzo a las 12:00 p.m. El domingo 2 de agosto de 2020 en DeLeon Funeral Home, con el rosario siguiedo más tarde esa noche a las 7:00 p.m. El funeral seguio a las 10:00 a.m. del lunes 3 de agosto de 2020 en DeLeon Funeral Home. El entierro seguio en el cementerio de San Pablo en Lockhart, Texas.

