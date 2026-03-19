2026 Caldwell County Junior Livestock Show
Grand Total $302, 301
2026 GRADUATING SENIOR EXHIBITORS
Madison Adair, Elissa Bethel, Cass Cunningham, Gavin Hinckley, Renee McKnight,
Jackie Woodworth, Morgan Cady, Ella Janak, Emory Burton, Kaylen Senter,
Lizzie Staton, Ayden Scott, Lillian Sellers
2026 SHOWMANSHIP WINNERS:
BEEF: Senior: Gavin Hinckley Junior: Josh Fairchild
HOGS: Senior: Courtney Dredla Junior: Rylee Hale
LAMBS: Senior: Emory Burton Junior: Rylee Hale
GOATS: Senior: Emory Burton Junior: Lillian Dillon
BROILERS: Senior: Lilia Rose Junior: Rylee Hale
TURKEY: Senior: Lillian Sellers Junior: Leah Meier
RABBITS: Senior: Maggie Netardus Junior: McKeana Frey
2026 BREEDING WINNERS:
BREEDING RABBITS: Grand: Hailey Dittmar Reserve: Hailey Dittmar
GILTS: Grand:Jackie Woodworth Reserve: Sophia Morgan
EWES : Grand: Carter Jones Reserve: Lillian Dillon
BREEDING GOATS: Grand: C.R. Hale Reserve: Lillian Dillon
HEIFERS: Grand: Brant Staton Reserve: Bridget Caddell
2026 MARKET WINNERS:
STEER Grand: Kendall Nielsen Reserve: Kadence Plant
HOG: Grand: Derek Morgan Reserve: Courtney Dredla
LAMB: Grand: Carter Jones Reserve: Lillian Dillon
GOAT: Grand: Lillian Dillon Reserve: Rylee Hale
BROILER: Grand: Asher Rose Reserve: Payton Schmidli
TURKEY: Grand: Leah Meier Reserve: Nicole Wagoner
RABBIT: Grand: Sydney Davis Reserve: Maggie Netardus
2026 PROJECT FAIR-JUNIOR
Art Original: Grand: Grace Torres Reserve: Nellie Garcia
Art Kits: Grand: Jude Vasquez Reserve: Leah Meier
Craft Original: Grand: Lucy Garriott Reserve: Sutton Schulze
Craft Kit: Grand: Charlie Bagley Reserve: Payton Schmidli
Craft- Recycled Trash to Art: Grand: Lauren Wagoner Reserve: Felicity Hunnell
Photography Landscape/Flora: Grand: McKeana Frey Reserve: Adelynn Summers
Photography Animal: Grand: Zander Zuniga Reserve: Paisley Mee
Photography Catch-All: Grand: Charlie Bagley Reserve: Zander Zuniga
Bread: Grand: River Ramzinski Reserve: Emma Schulze
Cakes: Grand: MaKena Craig Reserve: Reagan Senter
Pies: Grand: Adelynn Summers Reserve: Laura Kuykendall
Cookies/Candy: Grand: MaKena Craig Reserve: Nicole Wagoner
Dried Foods: Grand: Charlie Bagley Reserve: Leah Cady
Food Preservation: Grand: Charlie Bagley
Sewing: Grand: Braxton Staton Reserve: Charlie Bagley
Knitting/Crocheting/Needlework: Grand:Selah Howard
Quilt: Grand: Brylee Mossell Reserve: Brylee Mossell
Woodwork: Grand: Lincoln Mancuso Reserve: Leah Meier
Metalworks: Grand: Weston Caddell Reserve: Oliver Langley
2026 PROJECT FAIR-SENIOR
Art Original Grand: Simeon Howard Reserve: Madison Adair
Art Kits Grand: Ava Vasquez
Craft Original Grand: Michael Schuelke Reserve: Simeon Howard
Craft Kit Grand: Ava Vasquez Reserve: Ryleigh Duren
Craft Recycled Trash to Art Grand: Alexandera Bagley Reserve: Ryleigh Duren
Photography Landscape/Flora Grand: Simeon Howard Reserve: Alexandera Bagley
Photography Animals Grand: Lillian Sellers Reserve: Elissa Bethel
Photography Catch-All Grand: Courtney Dredla Reserve: Simeon Howard
Bread Grand: Luke Summers Reserve: Morgan Cady
Cake Grand: Simeon Howard Reserve: Ava Vasquez
Pies Grand: Kaylen Senter Reserve: Courtney Dredla
Cookies/Candy Grand: Kaylen Senter Reserve: Trinity Hunnell
Dried Foods: Grand: Morgan CadyReserve: Alexandra Bagley
Food Preservation Grand: Alexandra Bagley Reserve: Alexandra Bagley
Sewing Grand: Alexandra Bagley Reserve: Trinity Hunnell
Knitting/Crocheting/Needlework Grand: Emory Burton
Quilt Grand: Maggie Netardus Reserve: Emory Burton
Woodwork Grand: Madison Adair Reserve: Sophia Langley
Metalworks Grand: Kendall Nielsen Reserve: Sophia Langley
Team Woodwork/Metalwork Grand: Christopher Aviles, Leo Vava
RECEIVING 2026 SENIOR JACKETS FOR SHOWING 4 YEARS:
Madison Adair, Gavin Hinckley, Jackie Woodworth, Ella Janak, Elissa Bethel,
Kaylen Senter, Lizzie Staton
2026 LIVESTOCK KNOWLEDGE QUIZ:
JUNIOR– McKeana Frey 1st place
SENIOR– Trinity Hunnell 1st place Hailey Dittmar 2nd place
BUCKET CALF
5-9 YEAR OLDS
Ember Bennett, Brayden
Sanchez, CJ Keirn, Tex Vasquez, Jude Vasquez,Henry Garriott,
Scarlaett Royall, Aubrey Staudt, Grady GrantAria Tucker,
Evangeline Bennett, Zoey Bartsch, Olive Garriott,
Nick Castillo Sanchez
HAY HAULING CONTEST
3,4,5 YEAR OLDS
Hadley Schmidli & Sutton Johnson, Shiloh Ray & Tinley Galvez, Shia Froe & Remmington Kenney, Sydni Simmons & Vona Caroselli, Brylee Sopchak & Rose Hellerstedt, Zayden Mendoza &
Jordan Ross, Aema Dickson & Walker Mossellt, Ace Grantham & River Wilson, Naya Alba &
Kareli Davila, Blayne Oliveros & Elliot Murdock
PIG SCRAMBLE CONTEST
KINDER, 1ST & 2ND
Charolotte Ray, Levi Ray, Titus Terry, Briggs Staton, Grayson Galvez, James Hunnell,
Jesse Gragg, Owen Peters, Raylynn Archer, Olive Garriott, Braylon Estrada,
Delilah Houseton, Wyatt Drinkwater, Jenson DeLaTorre, Creyson DeLaTorre,
Samuel Drinkwater, Tex Vasquez, Daniela Ocampo, Aubrey Staudt, Reid Staudt,
Aria Tucker, Brynlee Kenney, Noah Vasquez, Sawyer Schulze
LITTLE SHOWMAN PROJECTS
PRE K (4YR OLD) -2ND GRADE
Naya Alba, Brooks Boyd, Kareli Davila, Aema Dickson, Kynsley Edwards, Jacob Flores, Ellianna Jimenez-Gutierrez, Joziah Jimenez-Gutierrez, Zephaniah Jones, Elliana Ava Lopez, Kristian (KJ) Lowden, Hayden Martin, Clyde Oertli, Cody Oertli, Charlotte Ray, Levi Ray, Shiloh Ray, Brayden Sanchez, Lawson Schulze, Sawyer Schulze, Sydni Simmons,
Noah Vasquez, Kamryn Watts
2026 SHOW SPONSORS
Anton Auction: Market Buckles
Bluebonnet Electric: Showmanship Awards,Water
Caldwell County Farm Bureau: Breeding Banners
Capital Farm Credit: Market Banners
Caldwell County: Labor
Caldwell County Building Maintenance: Labor
Caldwell County Sheriff’s Department: Labor
4-H Office, Ronda Lehman: Electronic Notifications
5D Farm & Feed: Showmanship Awards
Jet Stop: Ice
Joe & Reese Spiller: Showmanship Numbers
Kreuz Market: Showmanship Awards
Livengood Feeds: Showmanship Awards
Lockhart Auction: Premium Money
Lockhart Post-Register: Publicity
Logos: Showmanship Awards
Elaine Michna: Single Broiler & Rabbit Fryer Gift Cards
Smith Supply: Senior Jackets
Charlie Ross: Premium Money
Lonnie & Cheryl Hale: Premium Money
Talex Engineers: Premium Money
Winn & Susan Schroeder: Premium Money
Stephen Till Family & Alicia Pierre: Concession
Metal Structures Texas: Building Maintenance
2026 FRIEND OF THE YEAR
Each year we select a friend of the year who has supported our Jr. Livestock Show,
exhibitors, and organization. For 2026 we would like to honor Bobby & Sue Schmidt.
The Schmidt’s have been avid longtime supporters of the Caldwell County Junior
Livestock Show. Over the years they have been dedicated to helping and growing youth to be their best.
2026 Grand Champion and Reserve Auction Results
Steer
Grand
Kendall Neilsen
$16,000
Buyers: Caldwell County Buyers Group: In Memory of Jerry & Patty Voigt, Jon and Pat Craigmile, St. Rep. Stan Gerdes, Tax Assessor Debbie Sanders, D.A. Fred Weber & Family, First Lockhart Bank, Comm. Pct. 3 Ed Theriot, All About You Boutique, Fred Hoskins, James Short & Family, Gene Crouch Realty, 5D Farm & Feed-The Daily Family, Darla Law for CC Treasurer, Rob Ortiz, Sheriff Mike Lane & Family, Dist. Clerk Juanita Allen, Mike & Karla Tate
Reserve
Kadence Plant, $9,000
Buyers: Caldwell County 500 Club: Chisholm Trail BBQ, Clear Leadership Academy, Daniel Duran-Duran Gravel, Dismukes RX, LLC, Chris & Patricia Schneider, Dailey Company, David Laney, Chuck Nash Auto Group, Dana & Genia Ayers, Delivering Hope-4:12 Kids, Lockhart Auction, Inc.
Swine
Grand
Derek Morgan, $9,000
Buyers: Allen McKee Memorial Group: Professional Janitorial Services of Austin, Randall & Kathy James, Stephanie & Bobby Joe Coleman, Lance Beres, Anton Real Estate, The Driggs Family, CC Comm. Pct. 2 Rusty Horne, Stephen & Gretchen Netardus, Bruce Franks Rentals, LLC, Dub Whitehead
Reserve
Courtney Dredla, $8,998
Buyers: Allen McKee Memorial Group: Schmidt Ranch LLC, Lehne Construction Inc., Farmers & Artisians Market of Lockhart, Rachel Sotelo, Bubba’s Lawn Solutions, David Englund, Emma & Fritz Anton, Bruce Germer Ins., Riata Real Estate, Dr. Steve Flores
Lamb
Grand
Carter Jones, $5,500
Buyers: Allen McKee Memorial Group: Stone Services and Consulting, Royall’s Windmill & Pump, Jennifer/Elizabeth/Colton Hutchins, Suzy Simmons, Cynthia Vasquez-EXP Realty, Dr. Barbara Sanchez-Lockhart ISD Trustee, Green Guy Recycling, 2D Woodworks-Dickenson Family, Chisholm Trail Chiropractic, Boyd Maxwell Insurance
Reserve
Lillian Dillon, $5,499
Buyers: Goforth Water Supply, Dauntless Wealth Management-Heidi & Nic Irwin, McDonald’s-Jason Kinney, Douglas Field, Julie & Christine Ohlendorf, Capital Title-Mary Beth Nickel
Goat
Grand
Lillian Dillon, $5,500
Buyers: Jim Sells Memorial Group: Kole & Donna Townsen, Kenny & Marci Willenburg, Travis Heishman, Old Pal Texas Tavern, John Darin, Cliff Jones, Tommy Holland, Russel & Charlene Tiner, Jack Powell, William Ilse
Reserve
Rylee Hale, $5,499
Buyers: Allen McKee Memorial Group: Lockhart Auction, Inc., Martindale Guadalupe Gas Co., Chelsea Cox-Texas Farm Bureau, Parker Allred, Circle 4S Land and Cattle, LLC, K.O.A. S. Inc., Aimee and RPP, Steve and Regina Rush, Mary Beth Nickel, Lynn Walker Photography
Broiler Pen
Grand
Asher Rose, $2,500
Buyers: Jim Sells Memorial Group: David & Amy Anton, Germer Farms & Family, John & Joyce Buckner, Farm Bureau Ins., Lockhart Post-Register-Dana & Terri Garrett, Bruce Germer, Ins., Cotton Sells, Nathaniel Bennett, Kevin Mills CPA, Hinkle Surveyors, Smitty’s Market
Reserve
Payton Schmidli, $2,499
Buyers: Schmidt Ranch, LLC, Schmidt Electric, Southeast Buyers Group
Turkey
Grand
Leah Meier, $3,500
Buyers: Caldwell County 500 Club: Phil & Cathy Hunter, Sage Capital Bank, Steele Chrysler Jeep Dodge, Smitty’s Market , Randy & Tanya Homann, Riata Real Estate, Selman Ranch, Susan Allen, Schmidt Ranch, LLC, Reid McCoy, Seguin Electric Inc
Reserve
Nicole Wagoner, $3,499
Buyers: Caldwell County Buyers Group: Lockhart Hardware, LLC, Diamond A Cattle, Leesa Teale, Capital Cleaners, Delivering Hope Resource Center, Chief Gary Williamson, Lockhart Motor Co., Hochheim Prairie Insurance, West Feed, Dale SuperMercado, CC Treasurer Gloria Garcia, Jason & Brenda Eeds, Suzy Simmons, Missie Hagen, Vision Fiber Technologies, JP2 Shanna Conley, Judge Trey Hicks, Beverly Haug, Constable Richard Sanders, Carol A. Bryant
Rabbit Pens
Grand
Sydney Davis, $4,500
Buyers: Beverly Haug, In Memory of Roger Haug
Reserve
Maggie Netardus, $4,499
Buyers: Allen McKee Memorial Group: Professional Janitorial Services of Austin, Capital Farm Credit, Shelby Kinsey, PJ Burton, Milton & Janet Salmon, Longhorn Hearing, PLLC, Duran Gravel Co., Billy Ray & Karen Buckner, 3G Hauling, Paul Cates Stables
Rose, Lilia
800.00
Buyers: Hazelett Water Well Drilling
Mossell, Brylee
1,400.00
Buyers: Spiller Ranch
Schulze, Andy
1,200.00
Buyers: Allen McKee Memorial Group: Lindemann Fertilizer Service, Inc, Mackenzie & Hudson Driggs, Anton Auction Service, Bruce Franks Rentals, LLC, Schmidt Ranch, LLC, PJs of Austin, LLC
Hunnell, Felicity
800.00
Buyers: D Cone Legacy Foundation
Hunnell, Trinity
700.00
Buyers: D Cone Legacy Foundation
Kelley, Charlie
2,575.00
Buyers: Kenneth Sneed Group: BJ Westmoreland, Carol Webb, Denver Lemons, John & Jaden Kimball, Bank OZK, Barbara & Phil Wilhelm, Mark Estrada, Eric & Kelley Garcia, JL Welding Services, Whizzerville Hall
Garriott, Lucy
1,000.00
Buyers: D Cone Legacy Foundation
Schulze, Emma
1,000.00
Buyers: Allen McKee Memorial Group: Clean Scapes Landscaping, Capital Farm Credit, Stephanie McKee, Warren Kutscher, B&B Cattle, Brenda Hammers, Angelique Davis, Ashley Torres, Bobby Hirsch, Byron & Kelly King
Rabbit Pen
Sellers, Lillian
2,000.00
Buyers: Allen McKee Memorial Group: CC Rodeo Association, Parker Allred, Farmers & Artisans Market of Lockhart, Mayor Lew White & Patti, Boyd Maxwell Insurance, 2D Woodworks
Duron, Anastasia
1,400.00
Buyers: Caldwell County 500 Club
Pierre, Damien
1,600.00
Buyers: D Cone Legacy Foundation
Scott, Blakely
900.00
Buyers: Frey Ranch
Morgan, Olivia
1,000.00
Buyers: Hazelett Water Well Drilling
Holz, Wyatt
4,498.00
Buyers: Del & Betty Tally
Garcia, Nellie
4,498.00
Buyers: DNT Construction/First Lockhart Bank
Vasquez, Ava
700.00
Buyers: D Cone Legacy Foundation
Toungate, Wiley
3,500.00
Buyers: HEB
Frey, McKeana
1,900.00
Buyers: Jim Sells Memorial Group: CC Rodeo Association, Lockhart Motor Co., Smitty’s Market
Green, Kaiya
2,000.00
Buyers: Hardaway Produce
Jakel, Conway
1,100.00
Buyers: Rancho 2R, Donna Homann
Senter, Kaylen
2,575.00
Buyers: Kenneth Sneed Group: Jet Stop, Carl Ohlendorf, Joe & Ann Alexander, Bruce Germer Insurance, Jerry & Linda Doyle, Link Realty, Sage Capital Bank, Kenneth & Earline Sneed, Earline Sneed Piano, Vogel Furniture
Summers, Luke
2,250.00
Buyers: Caldwell County 500 Club
Cunningham, Cass
3,100.00
Buyers: Jim Sells Memorial Group: CC Rodeo Association, Lockhart Motor Co., Smitty’s Market
Duren, Ryleigh
1,000.00
Buyers: D Cone Legacy Foundation
Scott, Ayden
3,000.00
Buyers: Chris & Norma Finger
Roland, Jacelynn
1,100.00
Buyers: Caldwell County 500 Club
Summers, Adelynn
1,000.00
Buyers: Caldwell County 500 Club
Tovar, Liliana
1,300.00
Buyers: Jim Sells Memorial Group: Justin & Kimberly Martinez, Schmidt Electric -Ben Frank, John & Joyce Buckner, Johnny Homann
Staton, Lizzie
2,000.00
Buyers: Allen McKee Memorial Group: Martindale Guadalupe Gas Co., Royall’s Windmill & Pump, Lockhart Auction, Inc., Stone Services and Consulting, LLC, Anton Real Estate, CC Judge Hoppy Haden
2026 Livestock Class Placings
STEER
Light
Plant, Kadence-R
Mosier, Kelton
Galindo, Leonardo
Staton, Sarah
Fairchild, Joshua
Fairchild, Wyatt
Heavy Light
Ocampo, Roberto
Hinckley, Gavin
Galindo, Sebastian
Caddell, Charley
Summers, Luke
Medium
Fairchild, Wyatt
Adair, Madison
Langley, Sophia
Mosier, Kaden
Mosier, Kelton
Medium Heavy
Fairchild, Joshua
Staton, Brant
Hinckley, Gavin
Adair, Madison
Caddell, Bridget
Mosier, Kaden
Light Heavy
Woodworth, Jackie
Castillo, Ayverhi
Staton, Braxton
Woodworth, Jackie
Scott, Karlee
Heavy
Nielsen, Kendall-G
Galindo, Sebastian
Galindo, Leonardo
Scott, Karlee
Staton, Sarah
HEIFER
6-12 Month
Caddell, Bridget-R
Hinckley, Gavin
Scott, Karlee
Galindo, Leonardo
Summers, Luke
6-12 Month
Galindo, Sebastian
13-15 Month
Mossell, Brylee
Fairchild, Joshua
Caddell, Charley
Frey, McKeana
Woodworth, Jackie
16-20 Month
Staton, Brant-G
Nielsen, Kendall
Woodworth, Jackie
Fairchild, Joshua
Hale, Rylee
Jakel, Conway
24-30 Month
Caddell, Bridget
Hinckley, Gavin
Scott, Karlee
Fairchild, Wyatt
Scott, Karlee
SWINE
Light
Dredla, Courtney-R
Offerman, Abbigail
Janak, Davis
Scott, Laney
Cady, Leah
Galipp, Parker
Bartsch, Isabella
Cady, Morgan
Langley, Oliver
Archer, Barrett
Medium
Janak, Davis
Dredla, Courtney
Pierre, Kori
Castillo, Hollie
Pierre, Kori
Janak, Ella
Janak, Ella
Scott, Laney
Castillo, Hollie
Heavy
Morgan, Derek-G
Woodworth, Jackie
Morgan, Sophia
Hale, C.R.
Offerman, Zoey
Hale, Rylee
Adair, Madison
Woodworth, Jackie
Dorsett, Casen
Dorsett, Hunter
Galipp, Parker
Law, James
GILT
Class 1
Woodworth, Jackie-G
Castillo, Hollie
Adair, Madison
Pierre, Kori
Dorsett, Casen
Cady, Leah
Bryant, Evyn
Dorsett, Hunter
Galipp, Parker
Bartsch, Isabella
Class 2
Morgan, Sophia-R
Morgan, Derek
Hale, C.R.
Woodworth, Jackie
Janak, Davis
Offerman, Zoey
Offerman, Abbigail
Pierre, Kori
Janak, Ella
Law, James
LAMBS
Light
Dittmar, Hailey
Dittmar, Hailey
Castillo, Ayverhi
Munoz, Aubrey
Munoz, Jason
Munoz, Aubrey
Medium
Jones, Carter
Burton, Avi
Burton, Avi
Burton, Emory
Burton, Emory
McKnight, Renee
Heavy
Jones, Carter-G
Dillon, Lillian-R
Kielpinski, Cody
Wagoner, Nicole
Wagoner, Lauren
Staton, Sarah
EWES
Lamb
Jones, Carter-G
McKnight, Renee
Dittmar, Hailey
Dittmar, Hailey
2 Tooth
Dillon, Lillian-R
Aged
Munoz, Aubrey
Kremis, Dakoda
Dittmar, Hailey
Munoz, Jason
GOATS
Light
Dillon, Lillian
Hale, C.R.
Orozco, Raudel Antonio
Bornemann, Henlee
Nielsen, Kelsey
Rocha, Jose
Kelley, Charles
MediumDillon, Lillian-G
Woodworth, Jackie
Hale, Rylee
Lockhart, Lexi
Lockhart, Maci
Simpson, Payton
Nielsen, Kelsey
McKnight, Renee
Simpson, Payton
Heavy
Hale, Rylee-R
Woodworth, Jackie
Simpson, Brooklyn
Wagoner, Nicole
Wagoner, Lauren
Kielpinski, Cody
GOAT-DOE
4 Tooth
Dillon, Lillian
Dillon, Lillian
Kid
Hale, C.R.-G
Dillon, Lillian-R
Nielsen, Kelsey
Hale, Rylee
Nielsen, Kelsey
Bornemann, Henlee
Wagoner, Nicole
BROILER-PEN
Rose, Asher-G
Schmidli, Payton-R
Caddell, Weston
Rose, Aaliyah
Hale, Rylee
Rose, Noah
Hale, C.R.
Rose, Maia
Rose, Lilia
Garriott, Lucy
Langley, Oliver
Schulze, Emma
Vollette, Lane
Mossell, Brylee
Wilson, Brooke
Schulze, Sutton
Schulze, Andy
Hunnell, Felicity
Hunnell, Trinity
Hunnell, John David
Hunnell, Trinity
Massaro, Samuel
SINGLE BROILER
Rose, Sephora
Schmidli, Payton
Hale, Rylee
Rose, Asher
Rose, Aaliyah
Langley, Oliver
Vollette, Lane
Hale, C.R.
Wilson, Brooke
Caddell, Weston
Schulze, Sutton
Rose, Lilia
Hunnell, John David
Garriott, Lucy
Mossell, Brylee
Schulze, Andy
Hunnell, Felicity
TURKEY
Meier, Leah-G
Wagoner, Nicole-R
Meier, Leah
Wagoner, Lauren
Wagoner, Nicole
Mee, Paisley
RABBIT PENS
Davis, Sydney-G
Netardus, Maggie-R
Scott, Blakely
Morgan, Olivia
Holz, Wyatt
Bornemann, Henlee
Garcia, Nellie
Vasquez, Ava
Scott, Korbin
Simpson, Brooklyn
Dittmar, Hailey
Simpson, Payton
Dittmar, Hailey
Toungate, Wiley
Frey, McKeana
Green, Kaiya
Jakel, Conway
Senter, Kaylen
Kelley, Charlie
Bethel, Elissa
Cunningham, Cass
Lockhart, Maci
Marlatt, Jemma
Offerman, Zoey
Duron, Genesis
Duron, Nia
Duren, Ryleigh
Bethel, Elissa
Caddell, Charley
Craig, Makena
Morgan, Sophia
Tristan, Ciah
Summers, Adelynn
Holcomb, Lacey
Staton, Lizzie
Ramzinski, River
Senter, Reagan
Wagoner, Lauren
Johnson, Jase
Wagoner, Nicole
May, Reese
Schulze, Sutton
Schulze, Andy
Tovar, Liliana
Sanchez, Ivanna
Pierre, Damien
Duron, Anastasia
RABBIT DOE
Dittmar, Hailey-G
Dittmar, Hailey
Dittmar, Hailey
Carter, Paisley
Dorsett, Hunter
SINGLE RABBIT
Marlatt, Jemma
Holcomb, Lacey
Hinckley, Gavin
Davis, Sydney
Scott, Korbin
Simpson, Payton
Netardus, Maggie
Jakel, Callen
Morgan, Derek
Craig, Makena
Scott, Blakely
Jakel, Callen
Senter, Reagan
Morgan, Olivia
Frey, McKeana
Green, Kaiya
Morgan, Sophia
Ramzinski, River
Lockhart, Maci
Lockhart, Lexi
Duren, Ryleigh
Toungate, Wiley
Woodworth, Jackie
Lockhart, Lexi
Scott, Ayden
Duron, Genesis
Vasquez, Ava
Scott, Ayden
Roland, Jacelynn
Roland, Jacelynn
Burton, Avi
Garcia, Nellie
Senter, Kaylen
Jakel, Conway
Simpson, Brooklyn
Duron, Anastasia
Burton, Avi
Schulze, Andy
Burton, Emory
Johnson, Jase
Tristan, Ciah
Bornemann, Henlee
Summers, Adelynn
Kelley, Charlie
Schulze, Sutton
Duron, Nia
Sellers, Lillian
May, Reese
Pierre, Damien
Tovar, Liliana
Staton, Lizzie
Sanchez, Annasofia
Schulze, Emma
Hall, Benjamin
Sanchez, Ivanna
Offerman, Abbigail
Kuhn, Ethan
RABBIT BUCK
Dittmar, Hailey-R
Dittmar, Hailey
Dittmar, Hailey
Carter, Paisley
Dorsett, Hunter