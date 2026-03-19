2026 Caldwell County Junior Livestock Show









Grand Total $302, 301

2026 GRADUATING SENIOR EXHIBITORS

Madison Adair, Elissa Bethel, Cass Cunningham, Gavin Hinckley, Renee McKnight,

Jackie Woodworth, Morgan Cady, Ella Janak, Emory Burton, Kaylen Senter,

Lizzie Staton, Ayden Scott, Lillian Sellers





2026 SHOWMANSHIP WINNERS:

BEEF: Senior: Gavin Hinckley Junior: Josh Fairchild

HOGS: Senior: Courtney Dredla Junior: Rylee Hale

LAMBS: Senior: Emory Burton Junior: Rylee Hale

GOATS: Senior: Emory Burton Junior: Lillian Dillon

BROILERS: Senior: Lilia Rose Junior: Rylee Hale

TURKEY: Senior: Lillian Sellers Junior: Leah Meier

RABBITS: Senior: Maggie Netardus Junior: McKeana Frey



2026 BREEDING WINNERS:

BREEDING RABBITS: Grand: Hailey Dittmar Reserve: Hailey Dittmar

GILTS: Grand:Jackie Woodworth Reserve: Sophia Morgan

EWES : Grand: Carter Jones Reserve: Lillian Dillon

BREEDING GOATS: Grand: C.R. Hale Reserve: Lillian Dillon

HEIFERS: Grand: Brant Staton Reserve: Bridget Caddell



2026 MARKET WINNERS:

STEER Grand: Kendall Nielsen Reserve: Kadence Plant

HOG: Grand: Derek Morgan Reserve: Courtney Dredla

LAMB: Grand: Carter Jones Reserve: Lillian Dillon

GOAT: Grand: Lillian Dillon Reserve: Rylee Hale

BROILER: Grand: Asher Rose Reserve: Payton Schmidli

TURKEY: Grand: Leah Meier Reserve: Nicole Wagoner

RABBIT: Grand: Sydney Davis Reserve: Maggie Netardus



2026 PROJECT FAIR-JUNIOR

Art Original: Grand: Grace Torres Reserve: Nellie Garcia

Art Kits: Grand: Jude Vasquez Reserve: Leah Meier

Craft Original: Grand: Lucy Garriott Reserve: Sutton Schulze

Craft Kit: Grand: Charlie Bagley Reserve: Payton Schmidli

Craft- Recycled Trash to Art: Grand: Lauren Wagoner Reserve: Felicity Hunnell

Photography Landscape/Flora: Grand: McKeana Frey Reserve: Adelynn Summers

Photography Animal: Grand: Zander Zuniga Reserve: Paisley Mee

Photography Catch-All: Grand: Charlie Bagley Reserve: Zander Zuniga

Bread: Grand: River Ramzinski Reserve: Emma Schulze

Cakes: Grand: MaKena Craig Reserve: Reagan Senter

Pies: Grand: Adelynn Summers Reserve: Laura Kuykendall

Cookies/Candy: Grand: MaKena Craig Reserve: Nicole Wagoner

Dried Foods: Grand: Charlie Bagley Reserve: Leah Cady

Food Preservation: Grand: Charlie Bagley

Sewing: Grand: Braxton Staton Reserve: Charlie Bagley

Knitting/Crocheting/Needlework: Grand:Selah Howard

Quilt: Grand: Brylee Mossell Reserve: Brylee Mossell

Woodwork: Grand: Lincoln Mancuso Reserve: Leah Meier

Metalworks: Grand: Weston Caddell Reserve: Oliver Langley



2026 PROJECT FAIR-SENIOR

Art Original Grand: Simeon Howard Reserve: Madison Adair

Art Kits Grand: Ava Vasquez

Craft Original Grand: Michael Schuelke Reserve: Simeon Howard

Craft Kit Grand: Ava Vasquez Reserve: Ryleigh Duren

Craft Recycled Trash to Art Grand: Alexandera Bagley Reserve: Ryleigh Duren

Photography Landscape/Flora Grand: Simeon Howard Reserve: Alexandera Bagley

Photography Animals Grand: Lillian Sellers Reserve: Elissa Bethel

Photography Catch-All Grand: Courtney Dredla Reserve: Simeon Howard

Bread Grand: Luke Summers Reserve: Morgan Cady

Cake Grand: Simeon Howard Reserve: Ava Vasquez

Pies Grand: Kaylen Senter Reserve: Courtney Dredla

Cookies/Candy Grand: Kaylen Senter Reserve: Trinity Hunnell

Dried Foods: Grand: Morgan CadyReserve: Alexandra Bagley

Food Preservation Grand: Alexandra Bagley Reserve: Alexandra Bagley

Sewing Grand: Alexandra Bagley Reserve: Trinity Hunnell

Knitting/Crocheting/Needlework Grand: Emory Burton

Quilt Grand: Maggie Netardus Reserve: Emory Burton

Woodwork Grand: Madison Adair Reserve: Sophia Langley

Metalworks Grand: Kendall Nielsen Reserve: Sophia Langley

Team Woodwork/Metalwork Grand: Christopher Aviles, Leo Vava

RECEIVING 2026 SENIOR JACKETS FOR SHOWING 4 YEARS:

Madison Adair, Gavin Hinckley, Jackie Woodworth, Ella Janak, Elissa Bethel,

Kaylen Senter, Lizzie Staton

2026 LIVESTOCK KNOWLEDGE QUIZ:

JUNIOR– McKeana Frey 1st place

SENIOR– Trinity Hunnell 1st place Hailey Dittmar 2nd place

BUCKET CALF

5-9 YEAR OLDS

Ember Bennett, Brayden

Sanchez, CJ Keirn, Tex Vasquez, Jude Vasquez,Henry Garriott,

Scarlaett Royall, Aubrey Staudt, Grady GrantAria Tucker,

Evangeline Bennett, Zoey Bartsch, Olive Garriott,

Nick Castillo Sanchez

HAY HAULING CONTEST

3,4,5 YEAR OLDS

Hadley Schmidli & Sutton Johnson, Shiloh Ray & Tinley Galvez, Shia Froe & Remmington Kenney, Sydni Simmons & Vona Caroselli, Brylee Sopchak & Rose Hellerstedt, Zayden Mendoza &

Jordan Ross, Aema Dickson & Walker Mossellt, Ace Grantham & River Wilson, Naya Alba &

Kareli Davila, Blayne Oliveros & Elliot Murdock

PIG SCRAMBLE CONTEST

KINDER, 1ST & 2ND

Charolotte Ray, Levi Ray, Titus Terry, Briggs Staton, Grayson Galvez, James Hunnell,

Jesse Gragg, Owen Peters, Raylynn Archer, Olive Garriott, Braylon Estrada,

Delilah Houseton, Wyatt Drinkwater, Jenson DeLaTorre, Creyson DeLaTorre,

Samuel Drinkwater, Tex Vasquez, Daniela Ocampo, Aubrey Staudt, Reid Staudt,

Aria Tucker, Brynlee Kenney, Noah Vasquez, Sawyer Schulze

LITTLE SHOWMAN PROJECTS

PRE K (4YR OLD) -2ND GRADE

Naya Alba, Brooks Boyd, Kareli Davila, Aema Dickson, Kynsley Edwards, Jacob Flores, Ellianna Jimenez-Gutierrez, Joziah Jimenez-Gutierrez, Zephaniah Jones, Elliana Ava Lopez, Kristian (KJ) Lowden, Hayden Martin, Clyde Oertli, Cody Oertli, Charlotte Ray, Levi Ray, Shiloh Ray, Brayden Sanchez, Lawson Schulze, Sawyer Schulze, Sydni Simmons,

Noah Vasquez, Kamryn Watts

2026 SHOW SPONSORS

Anton Auction: Market Buckles

Bluebonnet Electric: Showmanship Awards,Water

Caldwell County Farm Bureau: Breeding Banners

Capital Farm Credit: Market Banners

Caldwell County: Labor

Caldwell County Building Maintenance: Labor

Caldwell County Sheriff’s Department: Labor

4-H Office, Ronda Lehman: Electronic Notifications

5D Farm & Feed: Showmanship Awards

Jet Stop: Ice

Joe & Reese Spiller: Showmanship Numbers

Kreuz Market: Showmanship Awards

Livengood Feeds: Showmanship Awards

Lockhart Auction: Premium Money

Lockhart Post-Register: Publicity

Logos: Showmanship Awards

Elaine Michna: Single Broiler & Rabbit Fryer Gift Cards

Smith Supply: Senior Jackets

Charlie Ross: Premium Money

Lonnie & Cheryl Hale: Premium Money

Talex Engineers: Premium Money

Winn & Susan Schroeder: Premium Money

Stephen Till Family & Alicia Pierre: Concession

Metal Structures Texas: Building Maintenance

2026 FRIEND OF THE YEAR

Each year we select a friend of the year who has supported our Jr. Livestock Show,

exhibitors, and organization. For 2026 we would like to honor Bobby & Sue Schmidt.

The Schmidt’s have been avid longtime supporters of the Caldwell County Junior

Livestock Show. Over the years they have been dedicated to helping and growing youth to be their best.



2026 Grand Champion and Reserve Auction Results

Steer

Grand

Kendall Neilsen

$16,000

Buyers: Caldwell County Buyers Group: In Memory of Jerry & Patty Voigt, Jon and Pat Craigmile, St. Rep. Stan Gerdes, Tax Assessor Debbie Sanders, D.A. Fred Weber & Family, First Lockhart Bank, Comm. Pct. 3 Ed Theriot, All About You Boutique, Fred Hoskins, James Short & Family, Gene Crouch Realty, 5D Farm & Feed-The Daily Family, Darla Law for CC Treasurer, Rob Ortiz, Sheriff Mike Lane & Family, Dist. Clerk Juanita Allen, Mike & Karla Tate

Reserve

Kadence Plant, $9,000

Buyers: Caldwell County 500 Club: Chisholm Trail BBQ, Clear Leadership Academy, Daniel Duran-Duran Gravel, Dismukes RX, LLC, Chris & Patricia Schneider, Dailey Company, David Laney, Chuck Nash Auto Group, Dana & Genia Ayers, Delivering Hope-4:12 Kids, Lockhart Auction, Inc.

Swine

Grand

Derek Morgan, $9,000

Buyers: Allen McKee Memorial Group: Professional Janitorial Services of Austin, Randall & Kathy James, Stephanie & Bobby Joe Coleman, Lance Beres, Anton Real Estate, The Driggs Family, CC Comm. Pct. 2 Rusty Horne, Stephen & Gretchen Netardus, Bruce Franks Rentals, LLC, Dub Whitehead

Reserve

Courtney Dredla, $8,998

Buyers: Allen McKee Memorial Group: Schmidt Ranch LLC, Lehne Construction Inc., Farmers & Artisians Market of Lockhart, Rachel Sotelo, Bubba’s Lawn Solutions, David Englund, Emma & Fritz Anton, Bruce Germer Ins., Riata Real Estate, Dr. Steve Flores

Lamb

Grand

Carter Jones, $5,500

Buyers: Allen McKee Memorial Group: Stone Services and Consulting, Royall’s Windmill & Pump, Jennifer/Elizabeth/Colton Hutchins, Suzy Simmons, Cynthia Vasquez-EXP Realty, Dr. Barbara Sanchez-Lockhart ISD Trustee, Green Guy Recycling, 2D Woodworks-Dickenson Family, Chisholm Trail Chiropractic, Boyd Maxwell Insurance

Reserve

Lillian Dillon, $5,499

Buyers: Goforth Water Supply, Dauntless Wealth Management-Heidi & Nic Irwin, McDonald’s-Jason Kinney, Douglas Field, Julie & Christine Ohlendorf, Capital Title-Mary Beth Nickel

Goat

Grand

Lillian Dillon, $5,500

Buyers: Jim Sells Memorial Group: Kole & Donna Townsen, Kenny & Marci Willenburg, Travis Heishman, Old Pal Texas Tavern, John Darin, Cliff Jones, Tommy Holland, Russel & Charlene Tiner, Jack Powell, William Ilse

Reserve

Rylee Hale, $5,499

Buyers: Allen McKee Memorial Group: Lockhart Auction, Inc., Martindale Guadalupe Gas Co., Chelsea Cox-Texas Farm Bureau, Parker Allred, Circle 4S Land and Cattle, LLC, K.O.A. S. Inc., Aimee and RPP, Steve and Regina Rush, Mary Beth Nickel, Lynn Walker Photography

Broiler Pen

Grand

Asher Rose, $2,500

Buyers: Jim Sells Memorial Group: David & Amy Anton, Germer Farms & Family, John & Joyce Buckner, Farm Bureau Ins., Lockhart Post-Register-Dana & Terri Garrett, Bruce Germer, Ins., Cotton Sells, Nathaniel Bennett, Kevin Mills CPA, Hinkle Surveyors, Smitty’s Market

Reserve

Payton Schmidli, $2,499

Buyers: Schmidt Ranch, LLC, Schmidt Electric, Southeast Buyers Group

Turkey

Grand

Leah Meier, $3,500

Buyers: Caldwell County 500 Club: Phil & Cathy Hunter, Sage Capital Bank, Steele Chrysler Jeep Dodge, Smitty’s Market , Randy & Tanya Homann, Riata Real Estate, Selman Ranch, Susan Allen, Schmidt Ranch, LLC, Reid McCoy, Seguin Electric Inc

Reserve

Nicole Wagoner, $3,499

Buyers: Caldwell County Buyers Group: Lockhart Hardware, LLC, Diamond A Cattle, Leesa Teale, Capital Cleaners, Delivering Hope Resource Center, Chief Gary Williamson, Lockhart Motor Co., Hochheim Prairie Insurance, West Feed, Dale SuperMercado, CC Treasurer Gloria Garcia, Jason & Brenda Eeds, Suzy Simmons, Missie Hagen, Vision Fiber Technologies, JP2 Shanna Conley, Judge Trey Hicks, Beverly Haug, Constable Richard Sanders, Carol A. Bryant

Rabbit Pens

Grand

Sydney Davis, $4,500

Buyers: Beverly Haug, In Memory of Roger Haug

Reserve

Maggie Netardus, $4,499

Buyers: Allen McKee Memorial Group: Professional Janitorial Services of Austin, Capital Farm Credit, Shelby Kinsey, PJ Burton, Milton & Janet Salmon, Longhorn Hearing, PLLC, Duran Gravel Co., Billy Ray & Karen Buckner, 3G Hauling, Paul Cates Stables

Rose, Lilia

800.00

Buyers: Hazelett Water Well Drilling

Mossell, Brylee

1,400.00

Buyers: Spiller Ranch

Schulze, Andy

1,200.00

Buyers: Allen McKee Memorial Group: Lindemann Fertilizer Service, Inc, Mackenzie & Hudson Driggs, Anton Auction Service, Bruce Franks Rentals, LLC, Schmidt Ranch, LLC, PJs of Austin, LLC

Hunnell, Felicity

800.00

Buyers: D Cone Legacy Foundation

Hunnell, Trinity

700.00

Buyers: D Cone Legacy Foundation

Kelley, Charlie

2,575.00

Buyers: Kenneth Sneed Group: BJ Westmoreland, Carol Webb, Denver Lemons, John & Jaden Kimball, Bank OZK, Barbara & Phil Wilhelm, Mark Estrada, Eric & Kelley Garcia, JL Welding Services, Whizzerville Hall

Garriott, Lucy

1,000.00

Buyers: D Cone Legacy Foundation

Schulze, Emma

1,000.00

Buyers: Allen McKee Memorial Group: Clean Scapes Landscaping, Capital Farm Credit, Stephanie McKee, Warren Kutscher, B&B Cattle, Brenda Hammers, Angelique Davis, Ashley Torres, Bobby Hirsch, Byron & Kelly King

Rabbit Pen

Sellers, Lillian

2,000.00

Buyers: Allen McKee Memorial Group: CC Rodeo Association, Parker Allred, Farmers & Artisans Market of Lockhart, Mayor Lew White & Patti, Boyd Maxwell Insurance, 2D Woodworks

Duron, Anastasia

1,400.00

Buyers: Caldwell County 500 Club

Pierre, Damien

1,600.00

Buyers: D Cone Legacy Foundation

Scott, Blakely

900.00

Buyers: Frey Ranch

Morgan, Olivia

1,000.00

Buyers: Hazelett Water Well Drilling

Holz, Wyatt

4,498.00

Buyers: Del & Betty Tally

Garcia, Nellie

4,498.00

Buyers: DNT Construction/First Lockhart Bank

Vasquez, Ava

700.00

Buyers: D Cone Legacy Foundation

Toungate, Wiley

3,500.00

Buyers: HEB

Frey, McKeana

1,900.00

Buyers: Jim Sells Memorial Group: CC Rodeo Association, Lockhart Motor Co., Smitty’s Market

Green, Kaiya

2,000.00

Buyers: Hardaway Produce

Jakel, Conway

1,100.00

Buyers: Rancho 2R, Donna Homann

Senter, Kaylen

2,575.00

Buyers: Kenneth Sneed Group: Jet Stop, Carl Ohlendorf, Joe & Ann Alexander, Bruce Germer Insurance, Jerry & Linda Doyle, Link Realty, Sage Capital Bank, Kenneth & Earline Sneed, Earline Sneed Piano, Vogel Furniture

Summers, Luke

2,250.00

Buyers: Caldwell County 500 Club

Cunningham, Cass

3,100.00

Buyers: Jim Sells Memorial Group: CC Rodeo Association, Lockhart Motor Co., Smitty’s Market

Duren, Ryleigh

1,000.00

Buyers: D Cone Legacy Foundation

Scott, Ayden

3,000.00

Buyers: Chris & Norma Finger

Roland, Jacelynn

1,100.00

Buyers: Caldwell County 500 Club

Summers, Adelynn

1,000.00

Buyers: Caldwell County 500 Club

Tovar, Liliana

1,300.00

Buyers: Jim Sells Memorial Group: Justin & Kimberly Martinez, Schmidt Electric -Ben Frank, John & Joyce Buckner, Johnny Homann

Staton, Lizzie

2,000.00

Buyers: Allen McKee Memorial Group: Martindale Guadalupe Gas Co., Royall’s Windmill & Pump, Lockhart Auction, Inc., Stone Services and Consulting, LLC, Anton Real Estate, CC Judge Hoppy Haden



2026 Livestock Class Placings



STEER

Light

Plant, Kadence-R

Mosier, Kelton

Galindo, Leonardo

Staton, Sarah

Fairchild, Joshua

Fairchild, Wyatt

Heavy Light

Ocampo, Roberto

Hinckley, Gavin

Galindo, Sebastian

Caddell, Charley

Summers, Luke

Medium

Fairchild, Wyatt

Adair, Madison

Langley, Sophia

Mosier, Kaden

Mosier, Kelton

Medium Heavy

Fairchild, Joshua

Staton, Brant

Hinckley, Gavin

Adair, Madison

Caddell, Bridget

Mosier, Kaden

Light Heavy

Woodworth, Jackie

Castillo, Ayverhi

Staton, Braxton

Woodworth, Jackie

Scott, Karlee

Heavy

Nielsen, Kendall-G

Galindo, Sebastian

Galindo, Leonardo

Scott, Karlee

Staton, Sarah



HEIFER

6-12 Month

Caddell, Bridget-R

Hinckley, Gavin

Scott, Karlee

Galindo, Leonardo

Summers, Luke

6-12 Month

Galindo, Sebastian

13-15 Month

Mossell, Brylee

Fairchild, Joshua

Caddell, Charley

Frey, McKeana

Woodworth, Jackie

16-20 Month

Staton, Brant-G

Nielsen, Kendall

Woodworth, Jackie

Fairchild, Joshua

Hale, Rylee

Jakel, Conway

24-30 Month

Caddell, Bridget

Hinckley, Gavin

Scott, Karlee

Fairchild, Wyatt

Scott, Karlee



SWINE

Light

Dredla, Courtney-R

Offerman, Abbigail

Janak, Davis

Scott, Laney

Cady, Leah

Galipp, Parker

Bartsch, Isabella

Cady, Morgan

Langley, Oliver

Archer, Barrett

Medium

Janak, Davis

Dredla, Courtney

Pierre, Kori

Castillo, Hollie

Pierre, Kori

Janak, Ella

Janak, Ella

Scott, Laney

Castillo, Hollie

Heavy

Morgan, Derek-G

Woodworth, Jackie

Morgan, Sophia

Hale, C.R.

Offerman, Zoey

Hale, Rylee

Adair, Madison

Woodworth, Jackie

Dorsett, Casen

Dorsett, Hunter

Galipp, Parker

Law, James



GILT

Class 1

Woodworth, Jackie-G

Castillo, Hollie

Adair, Madison

Pierre, Kori

Dorsett, Casen

Cady, Leah

Bryant, Evyn

Dorsett, Hunter

Galipp, Parker

Bartsch, Isabella

Class 2

Morgan, Sophia-R

Morgan, Derek

Hale, C.R.

Woodworth, Jackie

Janak, Davis

Offerman, Zoey

Offerman, Abbigail

Pierre, Kori

Janak, Ella

Law, James



LAMBS

Light

Dittmar, Hailey

Dittmar, Hailey

Castillo, Ayverhi

Munoz, Aubrey

Munoz, Jason

Munoz, Aubrey

Medium

Jones, Carter

Burton, Avi

Burton, Avi

Burton, Emory

Burton, Emory

McKnight, Renee

Heavy

Jones, Carter-G

Dillon, Lillian-R

Kielpinski, Cody

Wagoner, Nicole

Wagoner, Lauren

Staton, Sarah



EWES

Lamb

Jones, Carter-G

McKnight, Renee

Dittmar, Hailey

Dittmar, Hailey

2 Tooth

Dillon, Lillian-R

Aged

Munoz, Aubrey

Kremis, Dakoda

Dittmar, Hailey

Munoz, Jason



GOATS

Light

Dillon, Lillian

Hale, C.R.

Orozco, Raudel Antonio

Bornemann, Henlee

Nielsen, Kelsey

Rocha, Jose

Kelley, Charles

MediumDillon, Lillian-G

Woodworth, Jackie

Hale, Rylee

Lockhart, Lexi

Lockhart, Maci

Simpson, Payton

Nielsen, Kelsey

McKnight, Renee

Simpson, Payton

Heavy

Hale, Rylee-R

Woodworth, Jackie

Simpson, Brooklyn

Wagoner, Nicole

Wagoner, Lauren

Kielpinski, Cody



GOAT-DOE

4 Tooth

Dillon, Lillian

Dillon, Lillian

Kid

Hale, C.R.-G

Dillon, Lillian-R

Nielsen, Kelsey

Hale, Rylee

Nielsen, Kelsey

Bornemann, Henlee

Wagoner, Nicole



BROILER-PEN

Rose, Asher-G

Schmidli, Payton-R

Caddell, Weston

Rose, Aaliyah

Hale, Rylee

Rose, Noah

Hale, C.R.

Rose, Maia

Rose, Lilia

Garriott, Lucy

Langley, Oliver

Schulze, Emma

Vollette, Lane

Mossell, Brylee

Wilson, Brooke

Schulze, Sutton

Schulze, Andy

Hunnell, Felicity

Hunnell, Trinity

Hunnell, John David

Hunnell, Trinity

Massaro, Samuel



SINGLE BROILER

Rose, Sephora

Schmidli, Payton

Hale, Rylee

Rose, Asher

Rose, Aaliyah

Langley, Oliver

Vollette, Lane

Hale, C.R.

Wilson, Brooke

Caddell, Weston

Schulze, Sutton

Rose, Lilia

Hunnell, John David

Garriott, Lucy

Mossell, Brylee

Schulze, Andy

Hunnell, Felicity



TURKEY

Meier, Leah-G

Wagoner, Nicole-R

Meier, Leah

Wagoner, Lauren

Wagoner, Nicole

Mee, Paisley



RABBIT PENS

Davis, Sydney-G

Netardus, Maggie-R

Scott, Blakely

Morgan, Olivia

Holz, Wyatt

Bornemann, Henlee

Garcia, Nellie

Vasquez, Ava

Scott, Korbin

Simpson, Brooklyn

Dittmar, Hailey

Simpson, Payton

Dittmar, Hailey

Toungate, Wiley

Frey, McKeana

Green, Kaiya

Jakel, Conway

Senter, Kaylen

Kelley, Charlie

Bethel, Elissa

Cunningham, Cass

Lockhart, Maci

Marlatt, Jemma

Offerman, Zoey

Duron, Genesis

Duron, Nia

Duren, Ryleigh

Bethel, Elissa

Caddell, Charley

Craig, Makena

Morgan, Sophia

Tristan, Ciah

Summers, Adelynn

Holcomb, Lacey

Staton, Lizzie

Ramzinski, River

Senter, Reagan

Wagoner, Lauren

Johnson, Jase

Wagoner, Nicole

May, Reese

Schulze, Sutton

Schulze, Andy

Tovar, Liliana

Sanchez, Ivanna

Pierre, Damien

Duron, Anastasia



RABBIT DOE

Dittmar, Hailey-G

Dittmar, Hailey

Dittmar, Hailey

Carter, Paisley

Dorsett, Hunter



SINGLE RABBIT

Marlatt, Jemma

Holcomb, Lacey

Hinckley, Gavin

Davis, Sydney

Scott, Korbin

Simpson, Payton

Netardus, Maggie

Jakel, Callen

Morgan, Derek

Craig, Makena

Scott, Blakely

Jakel, Callen

Senter, Reagan

Morgan, Olivia

Frey, McKeana

Green, Kaiya

Morgan, Sophia

Ramzinski, River

Lockhart, Maci

Lockhart, Lexi

Duren, Ryleigh

Toungate, Wiley

Woodworth, Jackie

Lockhart, Lexi

Scott, Ayden

Duron, Genesis

Vasquez, Ava

Scott, Ayden

Roland, Jacelynn

Roland, Jacelynn

Burton, Avi

Garcia, Nellie

Senter, Kaylen

Jakel, Conway

Simpson, Brooklyn

Duron, Anastasia

Burton, Avi

Schulze, Andy

Burton, Emory

Johnson, Jase

Tristan, Ciah

Bornemann, Henlee

Summers, Adelynn

Kelley, Charlie

Schulze, Sutton

Duron, Nia

Sellers, Lillian

May, Reese

Pierre, Damien

Tovar, Liliana

Staton, Lizzie

Sanchez, Annasofia

Schulze, Emma

Hall, Benjamin

Sanchez, Ivanna

Offerman, Abbigail

Kuhn, Ethan



RABBIT BUCK

Dittmar, Hailey-R

Dittmar, Hailey

Dittmar, Hailey

Carter, Paisley

Dorsett, Hunter