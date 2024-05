Cinco de Mayo run generates more than $17,000 Share:







LPR staff

The 14th annual scholarship fundraiser at the Lockhart Cinco de Mayo 5K and 10K enjoyed a banner year by breaking previous established highs in participants.

There were more than 400 runners registered, with 350 crossing the finish line, which was 45 more than last year’s total. Nine years ago, when Race Director Jimmy Silva and his wife, Linda, began helping with the race along with other volunteers, just 71 runners crossed the finish line.

This year’s race generated at least $17,000, $13,500 of which will go toward scholarships.

Lockhart

Cinco de Mayo

Results

Overall 10K (Top 50)

1. Alejandro Cruz (Dale), 37:54.62

2. Ethan Herrera (Lockhart), 38:03.24

3. Daniel Hill (Lockhart), 39:31.51

4. James Luhrman (Buda), 40:46.12

5. Derick Bosquez (Luling), 41:31.91

6. Paul Munoz (Lockhart), 42:16.68

7. Wilfredo Soza (San Marcos), 46:38.99

8. Dirk Sinclear, 47:17.91

9. Jenny Saad (Lockhart), 48:16.13

10. Michael Ramirez (Lockhart), 48:24.08

11. Javan Gage Melendez (Buda), 48:39.30

12. Tony Urbina (San Antonio), 49:07.35

13. Rick Gaitan (New Braunfels), 49:08.75

14. Salvador Castaneda (Austin), 50:51.50

15. Amy Ebert (Kyle), 51:03.25

16. Yvonne Garcia (Lockhart), 51:07.18

17. Francisco Millan (Cibolo), 51:27.67

18. Ghulam Khan (Round Rock), 51:51.74

19. Felisa Cabrera (Cedar Creek), 52:26.23

20. Isaiah Partain (Kyle), 53:10.52

21. Kenley Figueroa (Kyle), 53:11.89

22. Jada Duck (San Antonio), 53:12.80

23. Colton Domm (Lubbock), 53:18.09

24. Leticia Plaza (Lockhart), 53:41.43

25. Paige Castaneda (Austin), 53:43.63

26. Christina Steinbrenner (San Marcos), 54:14.50

27. Jared Edwards (Pflugerville), 54:26.24

28. Elisha Buster (Kyle), 55:08.16

29. Ryan Hazelwood (Lockhart), 55:33.52

30. Curt Anderson (Cedar Creek), 56:04.32

31. Irma Saucedo (Bryan), 56:32.61

32. Chris Faison (Kyle), 56:34.07

33. Steven Alvarez (Lockhart), 56:42.33

34. Francisco Reyes Jr. (Luling), 57:34.14

35. John Edwards (Pflugerville), 57:58.80

36. Flavio Saucedo (Bryan), 58:15.09

37. Keith Congdon Jr. (Maxwell), 58:46.75

38. Isabel Aguilar (Lockhart), 58:49.73

39. Nancy Schiller (Coupland), 58:53.21

40. Tom Esquivel (San Marcos), 1:00:02.66

41. Victor Reichenberg (Seguin), 1:00:30.48

42. Bruce Fisher (Buda), 1:00:37.91

43. Jason Reichenberg (Seguin), 1:00:42.17

44. Teresa Morris (Flatonia), 1:00:52.94

45. Will Stephens (Lockhart), 1:01:53.61

46. Micah Franks, 1:02:01.38

47. Melinda Perez (Kyle), 1:03:29.74

48. Ashley Urbina (San Antonio), 1:04:37.60

49. Patty Vasquez (Kyle), 1:05:01.21

50. Cristina Bolen (Lockhart), 1:05:25.92

Women 10K (Top 20)

1. Jenny Saad (Lockhart), 48:16.13

2. Amy Ebert (Kyle), 51:03.25

3. Yvonne Garcia (Lockhart), 51:07.18

4. Felisa Cabrera (Cedar Creek), 52:26.23

5. Leticia Plaza (Lockhart), 43:41.43

6. Paige Castaneda (Austin), 53:43.63

7. Christina Steinbrenner (San Marcos), 54:14.50

8. Elisha Buster (Kyle), 55:08.16

9. Irma Saucedo (Bryan), 56:32.61

10. Isabel Aguilar (Lockhart), 58:49.73

11. Nancy Schiller (Coupland), 58:53.21

12. Tory Esquivel (San Marcos), 1:00:02.66

13. Teresa Morris (Flatonia), 1:00:52.94

14. Melinda Perez (Kyle), 1:03:29.74

15. Ashley Urbina (San Antonio), 1:04:37.60

16. Patty Vasquez (Kyle), 1:05:01.21

17. Cristina Bolen (Lockhart), 1:05:25.92

18. Jennifer Velasquez (San Marcos), 1:08:33.35

19. Emma Partain (Kyle), 1:09:18.67

20. Name withheld, 1:10:16.38

Overall 5K (Top 50)

1. Ivan Gonzales (Lockhart), 17:29.822

2. Johnny Castanon (Lockhart), 18:39.81

3. Caroline Brooks (Austin), 18:54.91

4. Irving Ferretiz (Lockhart), 19:15.59

5. Karen Saenz (Austin), 19:30.21

6. Connor Zea ((Lockhart), 19:38.28

7. Nathan Peralez (Lockhart), 19:43.88

8. Eric Stotzer (Austin), 19:59.25

9. Rio Morgan Mata (Lockhart), 20:32.66

10. Keaton Archer (Maxwell), 20:36.81

11. Alex Reyes (San Marcos), 20:41.93

12. Adriel Ledesma (Red Rock), 20:50.21

13. Caroline Talarcek (Austin), 21:05.32

14. Adriana Rodriguez (Dale), 21:19.10

15. Jesse Ancira (Luling), 21:29.99

16. Maikco Ledesma (Red Rock), 21:51.85

17. Daniel Miller (Lockhart), 22:12.71

18. Xavier Schuelke (Lockhart), 22:32.13

19. Eli Estrada (Lockhart), 22:32.49

20. Abraham Vazquez (San Marcos), 22:43.69

21. Jimmy McIntire (Bastrop), 22:56.02

22. George Deleon (Lockhart), 23:00.15

23. Rene Lopez (San Marcos), 23:09.13

24. Andrew Alvarez (Kyle), 23:19.91

25. Alex Mercado (Lockhart), 23:25.15

26. Matthew Fernandez (Lockhart), 23;27.09

27. David Manzana (San Marcos), 23:28.71

28. Fernando Gonzalez (Lockhart), 23:32.97

29. Migiel Tinajero (Dale), 23:34.35

30. Todd Crosby (Kyle), 24:14.45

31. Mario Maciel (Lockhart), 24:15.61

32. Kingston Metzler (Lockhart), 24:17.06

33. Pete Deleon (Lockhart), 24:29.82

34. Adela NiAto (Lockhart), 24:34.73

35. Luke Ramos (Austin), 24:42.12

36. Jesse Ramos (Austin), 24:42.14

37. Mika Casarez (Austin), 24:46.96

38. Christy Gonzalez (Lockhart), 24:56.21

39. Lou Kohagen (Austin) 25:07.16

40. Emily Fisher (Lockhart), 25:10.79

41. Isaiah Peterson (Lockhart), 25:41.61

42. Timothy Patrick McGuirk (Houston), 26:10.27

43. Denise Lewis (Kyle), 26:10.68

44. Edgar Gutierrez (Lockhart), 26:24.57

45. Itzel Gutierrez (Lockhart), 26:24.77

46. Kaelyn Garcia (Lockhart), 26:26.68

47. Manuel Castillo (Luling), 26:40.88

48. James Peterson, 26:43.23

49. Christopher Limon (Kyle), 26:45.05

50. Teresa Morales (Lockhart), 26:49.26

Women 5K (Top 20)

1. Caroline Brooks (Austin), 18:54.91

2. Karen Saenz (Austin), 19:30.21

3. Caroline Talarcek (Austin), 21:05.32

4. Adriana Rodriguez (Dale), 21:19.10

5. Adela NiAto (Lockhart), 24:34.73

6. Christy Gonzalez (Lockhart), 24:56.21

7. Emily Fisher (Lockhart), 25:10.79

8. Denise Lewis (Kyle), 26:10.68

9. Itzel Gutierrez (Lockhart), 26:24.77

10. Kaelyn Garcia (Lockhart), 26:26.68

11. Teresa Morales (Lockhart), 26:49.26

12, Carol Archer (Maxwell), 26:59.81

13. Ana Carrera (Lockhart), 27:07.03

14. Danielle Nied (San Marcos), 27:55.94

15. Hillary Jones (San Marcos), 28:07.59

16. Daci Hoffmann (Seguin), 28:17.93

17. Sofia Rodriguez (Dale), 28:18.93

18. Jakelin Barahona (Lockhart), 28:34.36

19. Veronica Silva (maxwell), 28:49.53

20. Yenni Salazar (Dale), 28:52.84