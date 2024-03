Lions capture back-to-back track titles Share:







Lockhart Boys Track and Field team on winning the St. Andrew’s Relays March 2 in Austin, Texas. On Feb. 22, Lockhart won the Lockhart Lion Relays. On Thursday, March 7, the team will be heading to Giddings to compete in the Buffalo Relays at Giddings.

St. Andrew’s Relays:

Varsity Boys

Team Standings

1. Lockhart, 123

2. Cornerstone Christian (SA), 78

3. Austin High, 55

4. Austin Crockett, 54

5. St. Andrews Episcopal, 52.5

6. Austin LASA, 43

7. Austin McCallum,38.5

8. Sr. Stephens Episcopal (Austin), 38

9. Austin Regents, 27.5

10. St. Michaels Catholic, 24

11. Austin Royals, 22.5

12. Austin Northeast, 19

13. Founders Classical Academy (Leander), 18

14. St. Dominic Savior, 13

15. Round Rock Christian, 12

15. Austin Travis, 12

17. Austin Champions Homeschool, 6

18. Hyde Park Baptist,3

18. Austin Navarro, 3

100 Meters

2. Kaidyn Roland-Brite, 11:48

200 Meters

2. Ashton Dickens, 23.09

4. Kaidyn Roland-Brite, 23.31

25. Kadon Moebes, 25.33

800 Meters

6. Mason Niro, 2:04.27

8. Zeke Sanchez, 2:04.43

1600 Meters

1. Zeke Sanchez, 4:25.34

7. Mason Nino, 4:43.18

8. Ethan Herrera, 4:44.99

3200 Meters

7. Ethan Herrera, 10:39.32

110 Hurdles

5. Bob Estrada, 17.63

12. George McGee, 19.94

300 Meter Hurdles

11. Bob Estrada, 46.88

12. George McGee, 47.13

4×100 Relay

1. (Ashton Dickens, Jordon Frohock, George McGee, Kaidyn Roland-Brite), 43.45

4×200 Relay

2. (Ashton Dickens, Evan Estrada, Kadon Moebes, Jodan Frohock), 1:14.58

4×800 Relay

1. (Mason Nino, Ethan Herrera, Carlos Terrazas-Soberano, Zeke Sanchez), 9:01.42

Shot Put

4. Alex Richardson, 38-8.25

5. Brady Stephenson, 37-7.5

Discus

3. Alex Richardson, 118-11

11. Brady Stephenson, 91-2

High Jump

1. Kaidyn Roland-Brite, 6-2

5. Bob Estrada, 5-8

5. Jordan Frohock, 5-8

Long Jump

10. Ashton Dickens, 18-2.5

14. Bob Estrada, 17-6

23. Kaidyn Brite-Roland, 16-6

Triple Jump

3. Kadon Moebes, 38-4.75

Varsity Girls

Team Standings

1. Lockhart, 78.5

2. Cornerstone Christian Academy, 76

3. Austin McCallum, 72

4. Austin LASA, 62

5. St. Stephens Episcopal, 60

6, Austin High, 52

7. Round Rock Christian, 48

7. St. Andrew’s Episcopal, 48

9. Austin Crockett, 32.5

10. Austin Navarro, 24

11. Austin Champions, 20

12. St. Michael’s Catholic, 19

13. St. Dominic Savior, 18

14. Austin Regents, 11

16. Austin Ann Richards, 2

100 Meters

5. Peyton Johnson, 13.61

1600 Meters

7. Reina De Castillo, 5:52.23

13. Addison Harrod, 6:08.22

15. Adriana Rodriguez, 6:10.24

3200 Meters

3. Adrianna Rodriguez, 13:00.62

100 Meter Hurdles

1. Jade Selmon. 16.26

2. Bailey O’Keefe, 17:00

300 Meter Hurdles

1. Jade Selmon, 47.50

6. Bailey O’Keefe, 52.97

4×100 Relay

1. (Jade Selmon, Rakaia Walker, Bailey O’Keefe, Kennedy Roland), 50.01

4×400 Relay

10. (Savannah Torres, Addison Harrod, Reina Del Castillo, Adrianna Rodriguez), 4:50.98

4×800 Relay

4. (Reina Del Castillo, Addison Harrod, Savannah Torres, Adriana Rodriguez), 11:27.51

Shot Put

5. Aminah Limas, 29-2

7. Zoe Goerlitz, 27.8.5

Discus

7. Zoe Goerlitz, 76-10

10. Aminah Limas, 73-7

Long Jump

15. Peyton Johnson, 13-4.5

JV Boys

Team Standings

1. Texas School for the Deaf, 113

2. Austin Royals, 89.5

3. Austin High, 74

4. Cornerstone Christian, 59

4. Lockhart, 59

6. Austin Crockett, 54

7. St. Andrews Episcopal, 42

8. Austin Northeast, 27

9. Austin McCallum, 24.5

10. Austin LASA, 23

11. Veritas Academy, 20

12. Round Rock Christian, 17

13. San Juan Diego Catholic, 7

14. St. Stephens Episcopal, 6

14. Austin Regents, 6

16. St. Michaels Catholic, 1

16. Founders Classical Academy, 1

16. Griffin, 1

100 Meters

14. Nate Roland,12.74

200 Meters

14. Titus Ramirez, 26.29

19. Dylan White, 26.74

23. Angel Davila, 27.35

800 Meters

3. Connor Zea, 2:17.61

11. Paul Munoz, 2:14.98

1600 Meters

11. Paul Munoz, 5:57.45

12. Keaton Archer, 5:42.08

3200 Meters

8. Hayden Brast, 12:04.28

9. Keaton Archer, 12:04.64

110 Meter Hurdles

2. Rodolfo Ibarra, 18.77

300 Meter Hurdles

1. Rodolfo Ibarra, 45.26

7. Ben Mendez, 49.48

4×100 Relay

5. (Nate Gonzales, Ben Mendez, Nate Roland, DJ Anthony), 47.09

4×200 Relay

4. (Nate Gonzales, Titus Ramirez, Nate Roland, DJ Anthony), 1:19.35

Shot Put

5. Joe Johnson, 33-1.25

7. Saul Hinojos, 32-1.75

12. Dylan Ovale, 30-2.5

Discus

4. Dylan Ovale, 894

5. Caleb Roland, 87-3

6. Josh Landeros, 83-2

High Jump

4. DJ Anthony, 5-6

Long Jump

10. Roman Moreno, 15-10

JV Girls

Team Standings

1. Texas School for the Deaf, 74.5

2. Cornerstone Cristian, 72

3. St. Stephens Episcopal, 64

4. Austin High, 47

5. Austin McCallum, 46

6, Austin Royals, 42

7. Round Rock Christian, 41

8. Lockhart, 39

9. Austin Crockett, 38.5

10. Austin Ann Richards, 53

11. Austin LASA, 30

12. Veritas Academy, 26

13. St. Michael Catholic, 21

14. Griffin, 15

15. Austin Regents, 9

15. San Juan Diego Catholic, 9

17. Hyde Park Baptist, 4

17. Austin Travis, 4

19. St. Andrews Episcopal, 2

20. Austin Navarro, 1

100 Meters

Janes Torres, 15.01

200 Meters

2. Beth Key, 28.47

26.Janae Torres, 33.06

400 Meters

15. Clarissa Olvera-Martinez, 1:14.93

1600 Meters

9. Ashley Ramirez, 6:56.93

12. Hannah Wheeler, 7:09.46

14. Katherine Silva, 7:51.11

3200 Meters

2. Beth Key, 14:06.81

8. Melanie Garcia, 15:52.53

10. Katherine Silva, 16:29.70

4×400 Relay

5. (Clarissa Olvera-Martinez, Melanie Garcia, Beth Key, Janae Torres), 5:02.19

Shot Put

2. Shekinah Bryant, 27-8.25

5. Vanessa Guzman, 26-3.25

Discus

3. Vanessa Guzman 61-5

9. Shekinah Bryant, 52-6