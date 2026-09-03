MEET Wallaby
Meet Wallaby, a sweet 2-year-old pup looking for his forever home! Wallaby loves toys, walks well on a leash, and has a super sweet personality. He’d love a family of his own to play, explore, and cuddle with!
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Lockhart Animal Shelter,
547 Old McMahan Trail, Lockhart, TX
Hours: Tue–Fri: 11 AM – 6 PM,
Sat: 12 PM – 4 PM, Sun–Mon: Closed
(512) 398-4401 ext. 2
lockhartanimalservices@lockhart-tx.org