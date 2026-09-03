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MEET Wallaby

Local News
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Meet Wallaby, a sweet 2-year-old pup looking for his forever home! Wallaby loves toys, walks well on a leash, and has a super sweet personality. He’d love a family of his own to play, explore, and cuddle with!

SPECIAL 

NEWSPAPER 

OFFER: 

Mention or bring in this ad to the shelter and 

receive a 

FREE ADOPTION FOR Wallaby! 

Lockhart Animal Shelter, 

547 Old McMahan Trail, Lockhart, TX

Hours: Tue–Fri: 11 AM – 6 PM, 

Sat: 12 PM – 4 PM, Sun–Mon: Closed

(512) 398-4401 ext. 2        

lockhartanimalservices@lockhart-tx.org

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