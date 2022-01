Ramon Castilleja Sr Share:







TSGT (Sargento Técnico) Ramon Castilleja Sr, 80 años, falleció en paz en el hospital de Carbon County el 2 de Enero de 2022. Veterano de la guerra de Vietnam, cumplió 20 años, 2 meses y 19 días de servicio militar activo y 20 años, 9 meses y 10 días de servicio civil.

Sargento Técnico Castilleja nació el 18 de Febrero de 1941 en Lockhart, Texas, hijo de Bonifacio y Nicolasa Castilleja. Ramon se graduó del octavo grado de la escuela Martindale en 1956. En Diciembre de 1958 se unió a la Fuerza Aérea (Air Force) y asistió al entrenamiento básico en la base militar de Lackland en San Antonio,Texas.

Después del entrenamiento básico, fue destinado a la base militar en Travis, California, donde fue asignado al 5 ° Escuadrón de Armamento y Electrónica hasta Mayo de 1961 cuando se trasladó a la base Nouasseur en Morocco, Norte de África. Fue asignado al escuadrón de Ingeniería Civil, mientras estaba destinado en África del norte y obtuvo su GED. Durante su servicio de 1958 al 1961 recibió 2 medallas de buena conducta. En Septiembre de 1963, justo antes del cierre de La Base Aérea Nouasseur se transfirió a la Base Aérea Ellsworth 28 en la división de Bombas de Ala en Dakota del Sur, donde conoció a su esposa, Brenda Carter. Se casaron el 23 de Diciembre de 1964. Mientras estaba destinado en la Base Aérea Ellsworth, le dieron otra medalla de Buena Conducta.

En abril de 1966, fue uno de los aviadores originales desplegados en la Base de Anderson en Guam en apoyo a las operaciones de Arc Light B-52, después de 6 meses regresó a la base de Ellsworth. Luego, en mayo de 1967, se desplegó a la base de Tan Son Nhut en Vietnam, donde fue asignado a las operaciones de vuelo de la 7ª Fuerza Aérea, dejando atrás a su esposa, 2 hijos y 1 niño en el camino. En Mayo de 1968 regresó de Vietnam y estuvo estacionado en la Base de Barksdale, Louisiana trabajando con el Primer Grupo de Evaluación de Combate.

Durante su servicio 1966 a 1970 recibió: Medalla de servicio de Vietnam, Medalla de elogio, Medalla de buena conducta y Medalla de Campaña de la República de Vietnam. A principios de 1973 se desplegó nuevamente en Guam, esta vez dejando atrás a su esposa y ahora a 4 hijos/as. Durante este tiempo, fue dado: Premio de servicio de longevidad y otra Medalla de Buena Conducta.

En octubre de 1975 fue trasladado a la base de Klein Brogel en Bélgica para apoyar a la Fuerza Aérea de Bélgica en su misión de apoyar a las Fuerzas de UN NATO. Para esta

misión se llevó a su esposa y 4 hijos con él a Bélgica. Estando allí él y su familia viajó por toda Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Andorra y España. En Noviembre de 1978, mientras regresaba a Estados Unidos, se le dio a elegir qué base quería ya que había procesado sus papeles de jubilación. Después de discutirlo con su esposa, eligieron la Base de Ellsworth para su último período de servicio, al regresar fue asignado a el 44º Escuadrón de Mantenimiento de Misiles. Ramón se retiró de la Fuerza Aérea el 1 de marzo de 1979,después de 20 años, 2 meses y 19 días de servicio militar activo honorable.

En septiembre de 1979 inició su segunda carrera de servicio a su país como empleado del Servicio Civil, trabajaba para el 28º Escuadrón de Ingeniería Civil en la Base de Ellsworth. Luego él

transferido al Escuadrón de Servicios 28 y terminó sus 40 años de servicio gubernamental con el departamento de logística médica del 28º Grupo Médico después de 20 años, 9 meses y 10 días de Servicio Civil.

En junio de 1999 Ramón y su esposa Brenda se mudaron a Rawlins, Wyoming para estar más cerca de 3 de sus

hijos y sus nietos. En 2001, Ramón ingresó a la fuerza laboral del sector privado como Correccional en la Penitenciaría Estatal de Wyoming, donde continuó trabajando como su último paso a la jubilación.

Ramón fue miembro de Wilson Head American Legion Post 97 en Paonia, Colorado y Miembro por vida de Veterans of Foreign Wars of the United States Post 2311 en Rawlins, Wyoming.

Ramon es sobrevivido por su hija Yvonne Solaas de Paonia, Colorado, sus hijos Daniel (Wendy) Castilleja de New Bern, North Carolina, Ramon (Teresa) Castilleja, de Rawlins, Wyoming, and Ron (Jessica) Castilleja de Rawlins, Wyoming, sus hermanas Frances (Tony) Ponce de Texas and Oralia Tamayo de Texas, sus hermanos, Max Castilleja y Manuel Castilleja de Texas, sus 16 nietos, 23 bisnieto/as, 1 bis-bisnieto, una cuñada, 3 cuñados y numerosas sobrinas y sobrinos.

Lo acompañaron en vida y han fallecido: su esposa Brenda, su yerno Jerry Solaas, sus padres Bonifacio y Nicolasa Castilleja, sus nietos Preston y William, sus bisnietas Cassidy e Isabella, sus hermanos Santos Castilleja, Victor Castilleja y Domingo Castilleja, sus hermanas Margarita Castilleja y Eloise Castilleja.

Jacoby Funeral Home en Rawlins Wyoming se encarga de la cremación.

Más tarde se llevará a cabo una celebración de la vida en el Peppermill, 1602 Inverness Blvd, Rawlins Wyoming.

Ramón y Brenda serán sepultados juntos en un cementerio nacional con todos los honores militares, en una fecha posterior.