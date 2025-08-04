Post Register

Maria Del Carmen Maldonado

March 27, 1957 – July 26, 2025

Maria Del Carmen Maldonado, 68, of Lockhart, Texas, passed away on Saturday, July 26, 2025. Visitation is Thursday, August 7 from 4 to 8 p.m., with a rosary at 7 p.m., at Thomason Funeral Home in Lockhart. Mass is Friday, August 8 at 10 a.m. at San Miguel Catholic Church, followed by interment at San Miguel Cemetery in Uhland. Arrangements are under the direction of Thomason Funeral Home, 2220 S Colorado St, Lockhart, TX 78644. For more information and to sign the online registry, please visit thomasonfuneralhome.com.