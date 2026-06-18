Chisholm Trail Homecoming Rodeo Queen’s Court
On Friday night, the Chisholm Trail Homecoming Rodeo royalty were announced during the ceremony in the center of the arena.
Royalty pictured, Left to Right:
Little Miss Chisholm Trail
Homecoming Queen: Angelina Torres
Junior Miss Chisholm Trail
Homecoming Princess: Arilyn Leos
Junior Miss Chisholm Trail
Homecoming Queen: Grace Watson
Chisholm Trail Homecoming Princess: Rylee Matthews
Chisholm Trail Homecoming Queen: Shelby Vasquez
Photo by Anthony Collins.