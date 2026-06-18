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Chisholm Trail Homecoming Rodeo Queen’s Court

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On Friday night, the Chisholm Trail Homecoming Rodeo royalty were announced during the ceremony in the center of the arena. 

Royalty pictured, Left to Right:

Little Miss Chisholm Trail 

Homecoming Queen: Angelina Torres

Junior Miss Chisholm Trail 

Homecoming Princess: Arilyn Leos

Junior Miss Chisholm Trail 

Homecoming Queen: Grace Watson

Chisholm Trail Homecoming Princess: Rylee Matthews

Chisholm Trail Homecoming Queen: Shelby Vasquez

Photo by Anthony Collins.

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