Dora Minta Trejo Cárdenas, 65, beloved Mother, Sister, Grandmother and Great-grandmother, was called to her place of eternal rest on April 27, 2021. She entered this world on April 16, 1956 in Tempoal, Veracruz, Mexico, Born Crisoforo Trejo Juarez and Tomasa Cardenas Franco.

Dora was preceded in her death by her parents, her brother, Ernesto Trejo, Hermanas, Juan Trejo Cárdenas and Arnulfa Trejo Cárdenas.

She is survived by her daughter Olga Lidia Ostos Trejo; daughter Eusebia Ostos Trejo; her son Herman Ostos Trejo; her son Alejandro Ostos Trejo; brother Natividad Trejo Cárdenas; brother Cipriano Trejo Cárdenas; brother Alberto Trejo Cárdenas; brother Marcial Trejo Cárdenas; sister Sofía Trejo Cárdenas; 12 grandchildren; and 4 great-grandchildren.

The wake will be on Thursday, April 29, 2021 from 5:00 p.m. at 9:00 p.m. at DeLeon Funeral Home. The burial will be in Panteon Municipal Number 2 in Villa González, Taumalipas, Mexico.

Dora Minta Trejo Cárdenas, de 65 años, amada Madre, Hermana, Abuela y Bisabuela, fue llamada a su lugar de descanso eterno el 27 de abril de 2021. Entró a este mundo el 16 de Abril de 1956 en Tempoal, Veracruz, México, nacida en Crisoforo Trejo Juarez y Tomasa Cardenas Franco.

Dora fue precedida en la muerte por sus padres, hermano, Ernesto Trejo, Hermanas, Juan Trejo Cárdenas y Arnulfa Trejo Cárdenas.

Le sobreviven su hija Olga Lidia Ostos Trejo; hija Eusebia Ostos Trejo; su hijo Herman Ostos Trejo; su hijo Alejandro Ostos Trejo; hermano Natividad Trejo Cárdenas; hermano Cipriano Trejo Cárdenas; hermano Alberto Trejo Cárdenas; hermano Marcial Trejo Cárdenas; hermana Sofía Trejo Cárdenas; 12 nietos; y 4 bisnietos.

El velorio será el jueves 29 de Abril de 2021 de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. en DeLeon Funeral Home. El entierro será en Panteon Municipal Numero 2 en Villa González, Taumalipas, México.