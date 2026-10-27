Gregoria Malagon Share:







Gregoria Malagon, 50, of Dale, Texas, a beloved wife, mother, grandmother, daughter, and sister, passed away on October 22, 2026, surrounded by her family. Born April 24, 1976, to Librado Sustaita Reyna and the late Hortencia Sustaita-Zuniga, Gregoria filled her home and the hearts of everyone around her with warmth, generosity, and love.

Gregoria had a gift for making a house feel like a home. She loved gardening and caring for her plants, and she tended them with the same patience and care she gave her family. She delighted in her birds and parrots, enjoyed a good thrift-store find, and went all out decorating for the holidays, so that every season felt special. Most of all, she loved cooking for her family, and she made sure no one ever left her house hungry.

Gregoria was preceded in death by her mother, Hortencia Sustaita-Zuniga.

She leaves behind her loving husband, Roberto Malagon; her children, Kasandra Elizabeth Malagon, Roberto Malagon Jr., and Fernando Joaquin Malagon; her granddaughters, Katalina “Katia” Malagon Zuniga and Luna Elizabeth Malagon Sandoval; her father, Librado Sustaita Reyna; and her siblings, Miguel Angel, Ana Delia, Maria Guadalupe, Oralia, and Lorena Sustaita-Zuniga, along with many other family members and friends who loved her dearly.

Family and friends are invited to a public viewing on Tuesday, October 27, 2026, from 5:00 p.m. to 9:00 p.m. at DeLeon Funeral Home Chapel, 110 E. Cedar St., Lockhart, Texas, with the Holy Rosary recited at 7:00 p.m. Funeral Mass will be celebrated at 10:00 a.m. on Wednesday, October 28, 2026, at St. Mary’s Catholic Church. Burial will follow in St. Mary’s Cemetery.

Though she will be deeply missed, Gregoria’s kindness, her cooking, and her warm and welcoming spirit will live on in the hearts of all who knew her. May she rest in peace.

Arrangements are entrusted to DeLeon Funeral Home & Cremation Services of Lockhart, Texas.

Gregoria Malagon

Gregoria Malagon, de 50 años, de Dale, Texas, amada esposa, madre, abuela, hija y hermana, falleció el 22 de octubre de 2026, rodeada de su familia. Nació el 24 de abril de 1976, hija de Librado Sustaita Reyna y de la difunta Hortencia Sustaita-Zuniga. Gregoria llenó su hogar y el corazón de todos los que la rodeaban con calidez, generosidad y amor.

Gregoria tenía el don de convertir una casa en un hogar. Le encantaba la jardinería y cuidar sus plantas, y las atendía con la misma paciencia y cariño que daba a su familia. Disfrutaba de sus pájaros y loros, de encontrar un buen tesoro en las tiendas de segunda mano, y decoraba con todo su corazón para los días festivos, para que cada temporada fuera especial. Sobre todo, le encantaba cocinar para su familia, y se aseguraba de que nadie saliera de su casa con hambre.

Gregoria fue precedida en la muerte por su madre, Hortencia Sustaita-Zuniga.

Le sobreviven su amado esposo, Roberto Malagon; sus hijos, Kasandra Elizabeth Malagon, Roberto Malagon Jr. y Fernando Joaquin Malagon; sus nietas, Katalina “Katia” Malagon Zuniga y Luna Elizabeth Malagon Sandoval; su padre, Librado Sustaita Reyna; y sus hermanos, Miguel Angel, Ana Delia, Maria Guadalupe, Oralia y Lorena Sustaita-Zuniga, junto con muchos otros familiares y amigos que la querían profundamente.

Se invita a familiares y amigos a una visitación pública el martes 27 de octubre de 2026, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., en la Capilla de DeLeon Funeral Home, 110 E. Cedar St., Lockhart, Texas, con el rezo del Santo Rosario a las 7:00 p.m. La Misa fúnebre se celebrará a las 10:00 a.m. el miércoles 28 de octubre de 2026, en la Iglesia Católica St. Mary’s. El entierro se llevará a cabo a continuación en el Cementerio St. Mary’s.

Aunque la extrañaremos profundamente, la bondad de Gregoria, su cocina y su espíritu cálido y acogedor vivirán en el corazón de todos los que la conocieron. Descanse en paz.

Los arreglos están a cargo de DeLeon Funeral Home & Cremation Services de Lockhart, Texas.