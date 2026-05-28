Health Resources …..Recursos de salud
Local resources for you and your family’s needs. Recursos locales para sus necesidades y las de su familia.
Caldwell County Meals on Wheels
979-540-2980
www.mealsonwheelscentraltexas.org
Servicio de Comidas a Domicilio del Condado de Caldwell
979-540-2980
www.mealsonwheelscentraltexas.org
Caldwell County Food Bank
512-376-6661
901 Bois D’ Arc St., Lockhart
www.caldwellfoodpantry.com
Banco de Alimentos del Condado de Caldwell
512-376-6661
901 Bois D’ Arc St, Lockhart
www.caldwellfoodpantry.com
4:12 Kids
512-668-4334
521 N Pecos St. Lockhart
www.412kids.org
Caldwell County Homeless Coalition
833-830-2242
806 W San Antonio St., Lockhart
www.homelessincaldwell.com
Coalición para Personas sin Hogar del Condado de Caldwell
833-830-2242
806 W San Antonio St., Lockhart
www.homelessincaldwell.com
Little Green Church Soup Kitchen
Wednesday 11:30-1 pm
512-557-9510
308 Bowie St. at Jennings St., Martindale www.mylg.com
Comedor Social de la Little Green Church
Miércoles, de 11:30 a. m. a 1:00 p. m.
512-557-9510
308 Bowie St. (en Jennings St.), Martindale
www.mylg.com
Lockhart Church of Christ
Tuesday 5:30 pm
512-376-2826
317 S. Blanco St., Lockhart
www.lockhartchurchofchrist.org
Iglesia de Cristo de Lockhart
Martes, 5:30 p. m.
512-376-2826
317 S. Blanco St., Lockhart
www.lockhartchurchofchrist.org
First Methodist Church Lockhart
Wednesday evening meal 5- 6 pm
512-398-3232
313 W. San Antonio St., Lockhart
www.fmlockhart.org
Primera Iglesia Metodista de Lockhart
Miércoles, 5:00 – 6:00 p. m.
512-398-3232
313 W. San Antonio St., Lockhart
www.fmlockhart.org
Lockhart Senior Activity Center
512-398-6322
901 Bois D’ Arc St., Lockhart
www.lockhart-tx.org
Centro de Actividades para
Personas Mayores de Lockhart
512-398-6322
901 Bois D’ Arc St., Lockhart
www.lockhart-tx.org