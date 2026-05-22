Health Resources …..Recursos de salud Share:







Local resources for you and your family’s needs. Recursos locales para sus necesidades y las de su familia.

Caldwell County Meals on Wheels

979-540-2980

www.mealsonwheelscentraltexas.org

Servicio de Comidas a Domicilio del Condado de Caldwell

979-540-2980

www.mealsonwheelscentraltexas.org

Caldwell County Food Bank

512-376-6661

901 Bois D’ Arc St., Lockhart

www.caldwellfoodpantry.com

Banco de Alimentos del Condado de Caldwell

512-376-6661

901 Bois D’ Arc St, Lockhart

www.caldwellfoodpantry.com

4:12 Kids

512-668-4334

521 N Pecos St. Lockhart

www.412kids.org

Caldwell County Homeless Coalition

833-830-2242

806 W San Antonio St., Lockhart

www.homelessincaldwell.com

Coalición para Personas sin Hogar del Condado de Caldwell

833-830-2242

806 W San Antonio St., Lockhart

www.homelessincaldwell.com

Little Green Church Soup Kitchen

Wednesday 11:30-1 pm

512-557-9510

308 Bowie St. at Jennings St., Martindale www.mylg.com

Comedor Social de la Little Green Church

Miércoles, de 11:30 a. m. a 1:00 p. m.

512-557-9510

308 Bowie St. (en Jennings St.), Martindale

www.mylg.com

Lockhart Church of Christ

Tuesday 5:30 pm

512-376-2826

317 S. Blanco St., Lockhart

www.lockhartchurchofchrist.org

Iglesia de Cristo de Lockhart

Martes, 5:30 p. m.

512-376-2826

317 S. Blanco St., Lockhart

www.lockhartchurchofchrist.org

First Methodist Church Lockhart

Wednesday evening meal 5- 6 pm

512-398-3232

313 W. San Antonio St., Lockhart

www.fmlockhart.org

Primera Iglesia Metodista de Lockhart

Miércoles, 5:00 – 6:00 p. m.

512-398-3232

313 W. San Antonio St., Lockhart

www.fmlockhart.org

Lockhart Senior Activity Center

512-398-6322

901 Bois D’ Arc St., Lockhart

www.lockhart-tx.org

Centro de Actividades para

Personas Mayores de Lockhart

512-398-6322

901 Bois D’ Arc St., Lockhart

www.lockhart-tx.org