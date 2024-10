Jesus Macedo Share:







Jesus Macedo, 68, beloved Son, Husband, Father, Brother, Grandfather, and Father-in-law, was called to his eternal resting place on September 21, 2024. He entered this world on February 24, 1956, in El Rincón de Guayabal, MEX, born to Antonio and Rita Macedo.

Jesus is survived by his devoted wife, Bertha Macedo; his loving children, Antonio De Jesus Macedo, Monica Macedo Jaimes, and Cristina Macedo Allen; his cherished grandchildren, Jocelyn Jaimes, Abelardo Jaimes Jr., Elizabeth Jaimes, and Ethan James Allen; his siblings, Josefina Macedo, Juana Macedo, Catalina Macedo, and Maria Macedo; and his sons-in-law, Abelardo Jaimes and Ethan Allen.

Jesus was a man who loved life and embraced every moment with joy and a smile. He was a hard worker, always encouraging those around him with his positive spirit and his favorite phrase, “Échale ganas.” To his children, he was both a father and a mother, always there whenever they needed him, no matter the circumstances. Family was everything to him, and he took great pleasure in spending time with them, whether raising his farm animals or enjoying weekends at the flea market on FM 812, where he often shared a cold beer and lively conversation.

Jesus proudly ran a booth at the flea market on FM 812, where he sold boots, clothes, and car accessories. His warmth, generosity, and friendly nature made him a beloved figure in the community, and he always brightened the day of those who visited his booth.

A recitation of the holy rosary will take place on Friday, September 27, 2024, at DeLeon Funeral Home. Funeral Mass will be celebrated by Father Howard Goertz at noon on Saturday, September 28, 2024, at Sacred Heart Catholic Church in Bastrop, with burial to follow at Sacred Heart Cemetery.

Jesus will be deeply missed by all who knew and loved him, but his memory will live on in the hearts of his family and friends forever.

Jesús Macedo, de 68 años, amado Hijo, Esposo, Padre, Hermano, Abuelo y Suegro, fue llamado a su descanso eterno el 21 de septiembre de 2024. Jesús llegó a este mundo el 24 de febrero de 1956 en El Rincón de Guayabal, MEX, hijo de Antonio y Rita Macedo.

Le sobreviven su devota esposa, Bertha Macedo; sus amados hijos, Antonio De Jesús Macedo, Mónica Macedo Jaimes y Cristina Macedo Allen; sus queridos nietos, Jocelyn Jaimes, Abelardo Jaimes Jr., Elizabeth Jaimes y Ethan James Allen; sus hermanos, Josefina Macedo, Juana Macedo, Catalina Macedo y María Macedo; y sus yernos, Abelardo Jaimes y Ethan Allen.

Jesús fue un hombre que amaba la vida y vivía cada momento con alegría y una sonrisa. Era un trabajador incansable, siempre alentando a los demás con su espíritu positivo y su frase favorita: “Échale ganas.” Para sus hijos, fue tanto un padre como una madre, siempre presente cuando lo necesitaban, sin importar las circunstancias. Su familia lo era todo para él, y disfrutaba profundamente pasar tiempo con ellos, ya fuera cuidando a sus animales de granja o disfrutando los fines de semana en el mercado de pulgas en FM 812, donde a menudo compartía una cerveza fría y conversaciones animadas.

Jesús tenía con orgullo un puesto en el mercado de pulgas en FM 812, donde vendía botas, ropa y accesorios para automóviles. Su calidez, generosidad y naturaleza amigable lo convirtieron en una figura muy querida en la comunidad, siempre alegrando el día a quienes visitaban su puesto.

El rosario se rezará el viernes 27 de septiembre de 2024 en la Funeraria DeLeon. La misa de funeral será celebrada por el Padre Howard Goertz el sábado 28 de septiembre de 2024, al mediodía, en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón en Bastrop, con el entierro posterior en el Cementerio del Sagrado Corazón.

Jesús será profundamente extrañado por todos los que lo conocieron y amaron, pero su memoria vivirá para siempre en los corazones de su familia y amigos.