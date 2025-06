Martin Suárez Medina Share:







In Memory of Martin Suárez Medina

Born: December 26, 1964 – Died: May 30, 2025 With a mixture of sadness and reflection, we announce the passing of Martin Suárez Medina, better known as “Pollo,” who passed away on May 30, 2025, at the age of 60. Pollo was the second of seven siblings—four sisters and three brothers—and the oldest of the boys. He embraced his role as an older brother in his own unique way. He had a sense of humor and a personality that left a lasting impression on all who knew him. He enjoyed the good life and found joy in sharing stories and anecdotes during family gatherings and social events. He was known for his wide circle of friends, many of whom became his chosen family over the years. His self-confident nature and openness were part of who he was: authentic and unfiltered.

He was preceded in death by his loving parents, Armando Suárez and Maria Medina de Suárez, and now leaves behind his six siblings, who knew him better than anyone. His memory will live on in the stories told, in the laughter he brought, and in the space he now leaves behind.

Funeral arrangements are pending and will be announced soon. Sincerely, Suárez Medina Family Arrangements are under the direction of Thomason Funeral Home, 2220 S Colorado St, Lockhart, TX 78644. For more information and to sign the online registry, please visit thomasonfuneralhome.com.

En Memoria de

Martin Suárez Medina

Nacimiento: 26 de diciembre del 1964 – Fallecimiento: 30 de mayo del 2025

Con una mezcla de tristeza y reflexión, anunciamos el fallecimiento de Martin Suárez Medina, mejor conocido como “Pollo”, quien partió de esta vida el 30 de mayo del 2025, a los 60 años de edad.

Pollo fue el segundo de siete hermanos—cuatro hermanas y tres hermanos—y el mayor de los varones. Asumió su papel de hermano mayor a su manera muy particular. Tenía un sentido del humor y una personalidad que dejaba huella en todos los que lo conocían.

Disfrutaba de la buena vida y encontraba alegría en compartir historias y anecdotas durante reuniones familiares y eventos sociales. Era conocido por su amplio círculo de amistades, muchas de las cuales se convirtieron en una familia elegida a lo largo de los años. Su carácter seguro de sí mismo y su franqueza formaban parte de quien era: alguien auténtico y sin filtros.

Fue precedido en la muerte por sus queridos padres Armando Suárez y Maria Medina de Suárez y ahora deja atrás a sus seis hermanos, quienes lo conocieron mejor que nadie. Su recuerdo vivirá en las historias que se cuenten, en las risas que provocó y en el espacio que ahora deja.

Los arreglos funerarios están pendientes y serán comunicados próximamente.

Atentamente,

Familia Suárez Medina

Arrangements are under the direction of Thomason Funeral Home, 2220 S Colorado St, Lockhart, TX 78644. For more information and to sign the online registry, please visit thomasonfuneralhome.com.