Nelida (Nely) Valerio Castañeda Share:







Nelida (Nely) Valerio Castañeda, de 35 años, amada hija, madre y hermana, fue llamada a su lugar de descanso eterno el 27 de Junio de 2023. Nació en Acapulco, Guerrero, México, el 11 de Marzo de 1988.

Le sobreviven su mama, Ma. de la Luz Castañeda Baltazar; su hijo Cristian Manuel Castillo; su hija Kaylee Castillo; su hija Karen Castillo; su hija Kenia Castillo; su hermano Domingo Valerio Castañeda; su hermana Analy Valerio; su hermana Magdalena Valerio; su hermana Teresa Valerio; su hermano Aurelio Valerio; su hermana Lucila Castañeda; su hermano Miguel Valerio; su hermana Araceli Valerio; su hermano Jose Antero Valerio; su hermano Jose Luis Valerio.

A Nelida le gustaba mucho ir de compras. Era una buena ama de casa y le gustaba mantener todo limpio. Fue una buena hermana, una persona maravillosa y una hija ejemplar.

Nelida se caracterizaba por su vanidad y siempre cuidaba su apariencia. Nos divertíamos diciéndole que su hija menor era tan presumida como ella. Pero detrás de esa apariencia, era una persona alegre regalista. Siempre enfrentó la vida con coraje y valentía, sin importar los desafíos que se le presentaran.

Nely será recordada por su amor y dedicación a su familia. Su partida deja un vacío inmenso en los corazones de aquellos que la conocieron y amaron. Que su alma descanse en paz.

Descansa en paz, querida Nely. Siempre te recordaremos con cariño.

La familia de Nelida recibirá a familiares y amistades a partir de las 5 p.m. del Sábado 8 de Julio de 2023 en Casa funerales DeLeon, con el rezo del santo rosario a las 7 p.m. El funeral será el Domingo 9 de Julio de 2023 a las 10 a.m., en dicha capilla. Finalmente, recibirá cristiana sepultura en el panteón de la Ciudad de Lockhart.

Servicios bajo la dirección de Samuel J. DeLeon and Son, Casa funerales DeLeon.

Nelida (Nely) Valerio Castañeda, 35 years old, beloved daughter, mother and sister, was called to her place of eternal rest on June 27, 2023. She was born in Acapulco, Guerrero, Mexico on March 11, 1988.

She is survived by her mother, Ma. De la Luz Castañeda Baltazar; her son Cristian Manuel Castillo; her daughter Kaylee Castillo; her daughter Karen Castillo; her daughter Kenia Castillo; her brother Domingo Valerio Castañeda; her sister Analy Valerio; her sister Magdalena Valerio; her sister Teresa Valerio; her brother Aurelio Valerio; her sister Lucila Castañeda; her brother Miguel Valerio; her sister Araceli Valerio; her brother Jose Antero Valerio; her brother Jose Luis Valerio.

Nelida liked to go shopping a lot. She was a good housekeeper and she liked to keep everything clean. She was a good sister, a wonderful person and an exemplary daughter.

Nelida was characterized by her vanity and she always took care of her appearance. We amused ourselves by telling her that her youngest daughter was just as conceited as she was. But behind that appearance, she was a joyous gifted person. She always faced life with courage and bravery, no matter what challenges came her way.

Nely will be remembered for her love and dedication to her family. Her departure leaves a huge void in the hearts of those who knew and loved her. May her soul rest in peace.

Rest in peace, dear Nely. We will always remember you fondly.

Nelida’s family will receive relatives and friends from 5 p.m. on Saturday, July 8, 2023 at Casa Funerales DeLeon, with the recitation of the Holy Rosary at 7 p.m. The funeral will be on Sunday, July 9, 2023 at 10 a.m., in said chapel. Finally, she will receive a Christian burial in the City of Lockhart cemetery.

Services under the direction of Samuel J. DeLeon and Son, DeLeon Funeral Home.