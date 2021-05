Sebastian Tinoco Lopez Share:







Sebastian Tinoco Lopez, 42, beloved Husband, Father, and Brother, was called to his eternal resting place on May 15, 2021. He entered this world on November 17, 1978 in Mexico City, Mexico, born to Sebastian Tinoco Trinidad and Maria Lopez Ramos. He is survived by his wife Hilda Mora Beltran; parents Sebastian Tinoco Trinidad and Maria Lopez Ramos; daughter Yuricxi Tinoco Mora; son Carlos Eduardo Tinoco Mora; sister Ana Carin Tinoco Lopez; sister Dulce Amelia Tinoco Lopez; brother Eduardo Tinoco Lopez; brother David Tinoco Lopez. Recitation of the Holy Rosary will be at 7:00 p.m. Tuesday, May 18, 2021 at DeLeon Funeral Home. Funeral mass will be celebrated at 10:00 a.m. Wednesday, May 19, 2021 at St. Mary’s Catholic Church. Burial will follow in Cedar Creek Cemetery (Cedar Creek, Texas).

Sebastián Tinoco López, 42, amado esposo, padre y hermano, fue llamado a su lugar de descanso eterno el 15 de mayo de 2021. Entró a este mundo el 17 de noviembre de 1978 en la Ciudad de México, México, nacido de Sebastián Tinoco Trinidad y María López. Ramos.

Le sobreviven su esposa Hilda Mora Beltrán; los padres Sebastián Tinoco Trinidad y María López Ramos; hija Yuricxi Tinoco Mora; su hijo Carlos Eduardo Tinoco Mora; la hermana Ana Carin Tinoco Lopez; hermana Dulce Amelia Tinoco López; hermano Eduardo Tinoco López; hermano David Tinoco Lopez.

El rezo del Santo Rosario será a las 7:00 p.m. Martes 18 de mayo de 2021 en DeLeon Funeral Home. La misa fúnebre se celebrará a las 10:00 a.m. del miércoles 19 de mayo de 2021 en la Iglesia Católica St. Mary. Seguirá el entierro en Cedar Creek Cemetery (Cedar Creek, Texas).