Vicente Reyes Ortega







Vicente Reyes Ortega, de 80 años, amado Padre, Hermano, Abuelo y Bisabuelo, fue llamado a su eterno descanso el 10 de agosto de 2022. Entró a este mundo el 10 de junio de 1942 en Aputzio de Juárez, Michoacán, México, nacido a Andrés Reyes y Rosa Ortega.

Le sobreviven su hija Susana Reyes; hijo Miguel Reyes; hijo Víctor Manuel Reyes; hija Patricia Reyes; hija María Reyes; hijo Arturo Reyes; hija Isabel Reyes; hija María Guadalupe (Lupita) Reyes; hija Liliana Reyes; hija Blanca Estela Reyes; hermano Ramón Reyes; hermano Patricio Reyes; hermana Teresa Reyes; hermano Epifanio Reyes; hermano José Reyes; hermana Irene Reyes; 24 Nietos; 9 Bisnieto.

El velorio será a partir de las 17:00 horas. a las 21:00 viernes, 12 de agosto de 2022 en DeLeon Funeral Home. La misa de funeral se celebrará a las 12:00 horas. Sábado, 13 de agosto de 2022 en la Iglesia Católica de San Francisco. El entierro seguirá en el Cementerio Católico del Sagrado Corazón.

Vicente Reyes Ortega, 80, beloved Father, Brother, Grandfather, and Great-grandfather, was called to his eternal resting place on August 10, 2022. He entered this world on June 10, 1942 in Aputzio de Juárez, Michoacan, Mexico, born to Andres Ortega and Rosa Reyes.

He is survived by his daughter Susana Reyes; son Miguel Reyes; son Victor Manuel Reyes; daughter Patricia Reyes; daughter Maria Reyes; son Arturo Reyes; daughter Elizabeth Reyes; daughter Maria Guadalupe (Lupita) Reyes; daughter Liliana Reyes; daughter Blanca Estela Reyes; brother Ramon Reyes; brother Patricio Reyes; sister Teresa Reyes; brother Epifanio Reyes; brother Jose Reyes; sister Irene Reyes; 24 Grandchildren; 9 Great-grandchildren.

Visitation will be from 5:00 p.m. to 9:00 p.m. Friday, August 12, 2022 at DeLeon Funeral Home. Funeral mass will be celebrated at 12:00 p.m. Saturday, August 13, 2022 at San Francisco Catholic Church. Burial will follow in Sacred Heart Catholic Cemetery.