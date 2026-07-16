Vivir con artritis: pequeños cuidados pueden ayudar a aliviar el dolor diario Share:







Por Anthony Collins

Editor de LPR

Para millones de personas que viven con artritis, actividades cotidianas como abrir un frasco, subir escaleras o incluso levantarse de la cama pueden convertirse en un desafío. Aunque se trata de una condición de largo plazo, especialistas en salud señalan que existen medidas sencillas de autocuidado que pueden ayudar a controlar el dolor y mantener una vida activa.

La artritis provoca inflamación, rigidez y dolor en las articulaciones. La osteoartritis, el tipo más común, suele desarrollarse con el paso del tiempo debido al desgaste de las articulaciones. La artritis reumatoide, otra de las formas más frecuentes, ocurre cuando el sistema inmunológico ataca las articulaciones. Independientemente del tipo de artritis, los expertos coinciden en que mantenerse activo es una de las mejores herramientas para cuidar la salud.

Actividades ligeras como caminar, nadar, hacer estiramientos o andar en bicicleta pueden ayudar a conservar la flexibilidad de las articulaciones y fortalecer los músculos. Muchas personas evitan moverse debido al dolor, pero los especialistas advierten que el exceso de reposo puede aumentar la rigidez.

El uso de calor o frío también es una opción común para aliviar los síntomas en casa. Una ducha tibia o una almohadilla térmica puede ayudar a relajar las articulaciones rígidas, mientras que las compresas frías pueden disminuir la inflamación después de realizar alguna actividad física. Algunas personas también encuentran alivio utilizando guantes de compresión o rodilleras para contar con mayor soporte durante el día.

Mantener un peso saludable puede marcar una diferencia importante, especialmente para quienes padecen artritis en las rodillas o las caderas. Incluso perder algunos kilos puede ayudar a reducir la presión sobre las articulaciones afectadas.

Muchas personas con artritis también recurren a analgésicos de venta libre o cremas de uso tópico para aliviar las molestias. Los médicos recomiendan seguir las indicaciones de uso y consultar con un profesional de la salud antes de utilizar medicamentos de forma habitual.

La alimentación también puede contribuir al bienestar. Algunos alimentos como el pescado, las nueces, las frutas y las verduras son considerados aliados para ayudar a reducir la inflamación en el organismo.

Los especialistas señalan que la clave está en la constancia. Mantener hábitos saludables todos los días, permanecer activo, llevar una alimentación equilibrada y controlar el estrés puede ayudar a que las personas con artritis conserven su independencia y continúen realizando las actividades que disfrutan.