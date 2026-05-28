Cómo reconocer el agotamiento por calor y el golpe de calor durante los extremos calores del verano en Texas Share:







En Texas, donde las temperaturas durante el verano frecuentemente superan los 100 grados Fahrenheit, es muy importante reconocer tanto el agotamiento por calor como el golpe de calor para mantenerse seguro. El agotamiento por calor es la etapa inicial y menos grave, pero puede empeorar rápidamente si no se atiende a tiempo.

Las señales del agotamiento por calor incluyen sudoración excesiva, mareos, dolor de cabeza, náuseas y calambres musculares. La piel puede sentirse fría y húmeda, y la persona incluso podría desmayarse. Si no se toman medidas rápidas, como buscar sombra, tomar agua y refrescar el cuerpo, el agotamiento por calor puede convertirse en un golpe de calor.

El golpe de calor es mucho más peligroso y ocurre cuando la temperatura corporal supera los 103 grados Fahrenheit. Las señales de alerta incluyen piel caliente y seca, confusión, pulso acelerado y posible pérdida del conocimiento. A diferencia del agotamiento por calor, la persona puede dejar de sudar por completo.

Los niños, los adultos mayores y las personas que trabajan al aire libre en el centro de Texas corren un mayor riesgo. En casos de golpe de calor, es fundamental buscar atención médica de inmediato.

Conocer la diferencia entre estas condiciones y actuar rápidamente puede ayudar a prevenir lesiones graves e incluso salvar vidas durante los extremos calores del verano en la región.