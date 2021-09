David Juarez Banda Share:







David Juarez Banda, 57, beloved Father, Brother, and Grandfather, was called to his eternal resting place on September 6, 2021. He entered this world on December 23, 1963 in Dolores Hidalgo, Guanajuato, Mexico, born to Jose Socorro Juarez and Ma Marta Juarez Banda. He is survived by his spouse Patricia Godinez Garcia; mother Ma Marta Banda Martinez; son Angel Juarez Godinez; son David Juarez Godinez; daughter Elizabet Juarez Godinez; daughter Jessica Juarez Godinez; daughter Jimena Juarez Godinez; daughter Maria Guadalupe Juarez Godinez; sister Patricia Juarez Banda; sister Yolanda Juarez Banda; sister Maria de Jesus Juarez Banda; grandchild 8 grandchildren. Recitation of the holy rosary will be at 7 PM Saturday, September 11, 2021 at DeLeon Funeral Home. Funeral mass will be celebrated Sunday, September 12, 2021 at 2:30 p.m. at Dolores Catholic Church in Austin, Texas. Burial will follow in Saint Mary cemetery.

David Juárez Banda, 57, amado padre, hermano y abuelo, fue llamado a su lugar de descanso eterno el 6 de septiembre de 2021. Entró a este mundo el 23 de diciembre de 1963 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México, hijo de José Socorro Juárez y Ma Marta Juárez Banda. Le sobreviven su esposa Patricia Godinez García; madre Ma Marta Banda Martinez; su hijo Angel Juarez Godinez; su hijo, David Juárez Godínez; su hija Elizabet Juarez Godinez; hija Jessica Juárez Godinez; hija Jimena Juarez Godinez; hija María Guadalupe Juárez Godínez; la hermana Patricia Juárez Banda; hermana Yolanda Juárez Banda; hermana María de Jesús Juárez Banda; nieto 8 nietos. El rezo del santo rosario será a las 7 pm el sábado 11 de septiembre de 2021 en DeLeon Funeral Home. La misa fúnebre se celebrará el domingo 12 de septiembre de 2021 a las 14:30 horas. en la Iglesia Católica Dolores en Austin, Texas. Seguirá el entierro en el cementerio de Santa María.