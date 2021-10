Jose Antonio Lopez Garcia Share:







Jose Antonio Lopez Garcia, 10, beloved Son and Brother, was called to his eternal resting place on October 20, 2021. He entered this world on July 11, 2011 in Austin, Texas, born to Jose and Amalia Lopez Garcia. He is survived by his father Jose Lopez Rodriguez; mother Amalia Garcia Vivero; sister Karen Guadalupe Lopez Garcia; sister Melith Ruby Lopez Garcia; aunt Mari Garcia; paternal grandmother Antonia Rodriguez Mondragon; paternal grandfather Ruben Lopez; maternal grandmother Adelfa Vivero Rojo; spouse of family/friend Ismael Cornelio; spouse of family/friend Emmanuel Martinez; nephew Daniel Cornelio; uncle Jaime Garcia; spouse of family/friend Epifania Garcia; aunt Mariana Rodriguez; uncle Hector Ortiz.

Recitation of the rosary will be at 5:00 p.m. Sunday, October 24, 2021 at DeLeon Funeral Home. Funeral service will be at 1:00 p.m. Monday, October 25, 2021 at St. Mary’s Catholic Church. Burial will follow in Upper Cedar Creek Cemerery.

José Antonio López García, 10, amado Hijo y Hermano, fue llamado a su lugar de descanso eterno el 20 de octubre de 2021. Entró a este mundo el 11 de julio de 2011 en Austin, TX, nacido de José y Amalia López García. Le sobreviven su padre José López Rodríguez; madre Amalia García Vivero; hermana Karen Guadalupe López García; hermana Melith Ruby López García; tía Mari García; la abuela paterna Antonia Rodríguez Mondragón; abuelo paterno Rubén López; abuela materna Adelfa Vivero Rojo; cónyuge de la familia / amigo Ismael Cornelio; cónyuge de la familia / amigo Emmanuel Martinez; sobrino Daniel Cornelio; tío Jaime García; cónyuge de la familia / amiga Epifania García; tía Mariana Rodríguez; tío Héctor Ortiz.

El rezo del rosario será a las 5:00 p.m. Domingo 24 de octubre de 2021 en DeLeon Funeral Home. El funeral será a la 1:00 p.m. Lunes 25 de octubre de 2021 en la Iglesia Católica de St. Mary. Seguirá el entierro en Upper Cedar Creek Cemerery.