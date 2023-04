Juan Diego Pizano Gonzalez Share:







Juan Diego Pizano Gonzalez, 25, beloved Son and Cousin, was called to his eternal resting place on March 13, 2023. He entered this world on July 21, 1997 in Yuriria, Guanajuato, Mexico born to J. Carmen and Eloisa Pizano Gonzalez. He is survived by his father J. Carmen Pizano Vega and mother Eloisa Gonzalez Aguilera. Visitation was from 5:00 p.m. Friday, March 16, 2023 at DeLeon Funeral Home, with recitation of the holy rosary at 7:00 p.m. Burial was in the family plot in Panteon Nuevo in Yuriria, Guanajuato, Mexico.

Juan Diego Pizano González, 25, amado hijo y primo, fue llamado a su lugar de descanso eterno el 13 de marzo de 2023. Entró a este mundo el 21 de julio de 1997 en Yuriria, Guanajuato, México, hijo de J. Carmen y Eloisa Pizano González.

Le sobreviven su padre J. Carmen Pizano Vega y su madre Eloisa Gonzalez Aguilera.

La visita era de 5:00 p.m. Viernes 16 de marzo de 2023 en DeLeon Funeral Home, con rezo del santo rosario a las 7:00 p.m.

El entierro fue en el solar familiar en Panteón Nuevo en Yuriria, Guanajuato, México.