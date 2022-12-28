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Caldwell County Sheriff’s blotter

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The Complete Caldwell County Sheriff’s Blotter Publishes Weekly On The Post-Register’s Website at www.post-register.com.

Dec. 19

00:29:29 Hwy 183 Nb Luling, Loose Livestock | Closed Call Asalvatierra

00:41:29 200 Blk South Ln – S Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Asalvatierra

01:33:42 49 Blk San Diego Ln Martindale, Assault | Report Taken Asalvatierra

09:19:21 7700 Blk Hwy 142 Maxwell, Animal Bite | Closed Call Mramirez

09:21:37 2800 Blk Airport Hwy San Marcos, Follow Up Investigation | Closed Call Lbarrios

09:23:22 400 Blk St Johns Rd Dale, Livestock Complaint | Closed Call Lbarrios

09:38:13 300 Blk Greenhouse Rd Martindale, Animal Attack | Closed Call Lbarrios

10:05:42 1800 Blk Clear Fork Rd Luling, Stray Dog | Closed Call Mramirez

10:33:30 100 Blk Fourth St Maxwell, Ems Call | Closed Call Mramirez Maxwell Esd

10:56:48 900 Blk Spoke Hollow Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Mramirez

11:16:47 100 Blk Kaitlyn Pl Kyle,  Stray Dog | Closed Call Lbarrios

12:20:00 11100 Blk Fm 1854 County, Juvenile Complaint | Closed Call Lbarrios

12:25:19 San Marcos Hwy Luling,  Loose Livestock | Unable To Locate Mramirez

12:48:08 600 Blk Soda Springs Rd Luling,  Civil Matter | No Report Lbarrios

13:34:27 20111 Blk Camino Real Dale,  Follow Up Investigation | Referred To Another Agency Mrodgers

14:03:07 500 Blk Crockett St Martindale, Ems Call | Closed Call Lbarrios Martindale Esd

14:28:40 3100 Blk Fm 672 Dale,  Injured Deer Or Animal | Closed Call Lbarrios

14:34:53 300 Blk Fm 1979 Martindale,  Civil Process | Closed Call Mrodgers

14:47:08 1000 Blk Fifth St Lockhart,  Civil Process | Closed Call Mrodgers

15:38:18 1000 Blk Brushy Branch Rd Lockhart,  Stray Dog | Closed Call Mrodgers

15:52:09 1500 Blk Old Lockhart Road – Sw Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers

16:00:29 200 Blk Rosewood Dr Dale, Follow Up Investigation | Closed Call Mrodgers

 16:42:38 1300 Blk Williamson Rd Lockhart,  Suicidal Subject | No Report Lbarrios

16:56:06 200 Blk Fm 1185 Dale,  Public Intoxication | Closed Call Lbarrios

16:56:37 100 Blk Hart Ln Dale,  Suspicious Person | No Report Mrodgers

17:06:05 300 Blk S Main St Fentress,  Suspicious Circumstance | Closed Call Mrodgers

17:39:24 San Marcos Hwy Martindale, Loose Livestock | Closed Call Mrodgers

17:50:08 Hazelnut Dr Dale,  Discharge Firearms | Closed Call Lbarrios

17:59:09 200 Blk Horseshoe Bend Dr Luling, Burglary Residential | Closed Call Mrodgers

17:59:20 800 Blk Calder Rd Dale, Motor Vehicle Crash | Closed Call Lbarrios

18:06:03 100 Blk Old Boot Ln Lockhart,  Welfare Concern | Closed Call Mrodgers

18:21:20 100 Blk Indian Trl Lockhart,  Discharge Firearms | Closed Call Mrodgers

18:22:43 San Marcos Hwy,  Debris In Roadway | Closed Call Lbarrios

19:01:07 9100 Blk Fm 1854 Dale,  Lost Property | Closed Call Aross

19:25:44 2 Blk Skylark Dr Martindale, Disturbance | Closed Call Aross

19:26:01 700 Blk Old Lockhart Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Mrodgers Afd Esd 11

20:38:34 1200 Blk Boulder Ln Dale, Juvenile Complaint | Closed Call Mrodgers

21:04:20 Martindale Rd Martindale,  Loud Music | Closed Call Aross

21:14:03 State Park Rd Lockhart, Discharge Firearms | Unable To Locate Aross

Dec. 20

00:07:51 3100 Blk Old Colony Line Rd Dale, Ems Call | Closed Call Aross

04:34:13 300 Blk Wild Plum Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Aross

06:38:06 49 Blk San Diego Ln Martindale, Disturbance | No Report Aross

07:23:14 628mm Blk Ih-10 Eb Luling, Loose Livestock | Referred To Another Agency Lbarrios

08:06:57 1200 Blk Reed Dr Lockhart,  Warrant Service | No Report Lbarrios

08:14:11 300 Blk Kellogg Ct Dale,  Civil Matter | Closed Call Mramirez

08:29:29 300 Blk Adams Ln Dale,  Civil Matter | Closed Call Mramirez

08:45:42 1900 Blk Young Ln Lockhart,  Civil Matter | Closed Call Mramirez

08:53:52 1200 Blk Reed Dr Lockhart,  Suspicious Vehicle | Closed Call Lbarrios

09:01:30 1400 Blk Mlk Jr Industrial Blvd Lockhart, Civil Process | Closed Call Lbarrios

 09:11:52 4300 Blk Fm 1386 Luling,  Ems Call | Closed Call Mramirez

10:34:25 300 Blk Lady Bug Ln Martindale,  Civil Matter | Closed Call Mramirez

10:36:38 200 Blk Buena Vista Dr Dale,  Livestock Complaint | Closed Call Lbarrios

10:40:21 3600 Blk Borchert Loop Lockhart,  Civil Matter | Closed Call Mramirez

11:26:06 1200 Blk Reed Dr Lockhart,  Warrant Service | Closed Call Mramirez

12:06:04 631mm Blk Ih-10 Eb Luling,  Welfare Concern | Closed Call Mrodgers

12:19:31 Young Ln Lockhart,  Motor Vehicle Crash | Cancel/Disregard Lbarrios

12:22:54 700 Blk Nw River Rd Martindale,  Stray Dog | Closed Call Mramirez

13:06:42 Hwy 183 S Luling,  Abandoned Vehicle | Closed Call Lbarrios

13:32:06 99 Blk Dustin’s Dr Kyle,  Animal At Large | Unable To Locate Lbarrios

13:37:56 82 Blk Second St Maxwell,  Warrant Service | Closed Call Rsanders

13:49:58 Old Kelley Rd Lockhart,  Welfare Concern | Closed Call Mrodgers

13:54:40 Taylorsville Rd Dale,  Traffic Control/Direct | Closed Call Mrodgers

13:55:15 100 Blk Old Boot Ln Lockhart,  Civil Matter | Closed Call Lbarrios

14:02:09 Camino Real Kyle,  Loose Livestock | Closed Call Lbarrios

14:15:44 1500 Blk E Market St – N Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Lbarrios

15:01:34 18911 Blk San Marcos Hwy Martindale,  Ems Call | No Report Mrodgers

15:13:49 1200 Blk Reed Dr Lockhart,  Warrant Service | Closed Call Mramirez

15:17:46 8200 Blk Silver Mine Rd Harwood,  Fraud-Money | No Report Mrodgers

15:34:25 Political Rd Lockhart, Loose Livestock | Closed Call Lbarrios

15:45:00 5500 Blk State Park Rd Lockhart,  Stray Dog | Unable To Locate Mrodgers

15:52:22 100 Blk County View Rd Lockhart,  Welfare Concern | Closed Call Lbarrios

13:55:15 100 Blk Old Boot Ln Lockhart,  Civil Matter | Closed Call Lbarrios

14:02:09 Camino Real Kyle,  Loose Livestock | Closed Call Lbarrios

14:15:44 1500 Blk E Market St – N Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Lbarrios

15:01:34 18911 Blk San Marcos Hwy Martindale,  Ems Call | No Report Mrodgers

15:13:49 1200 Blk Reed Dr Lockhart,  Warrant Service | Closed Call Mramirez

15:17:46 8200 Blk Silver Mine Rd Harwood,  Fraud-Money | No Report Mrodgers

15:34:25 Political Rd Lockhart, Loose Livestock | Closed Call Lbarrios

15:45:00 5500 Blk State Park Rd Lockhart,  Stray Dog | Unable To Locate Mrodgers

15:52:22 100 Blk County View Rd Lockhart,  Welfare Concern | Closed Call Lbarrios

Dec. 21

07:16:32 Fm 2720 Lockhart,  Assist Motorist | Made Secure Lhiles

08:06:45 200 Blk Bluebonnet Rd Lockhart,  Follow Up Investigation | Follow Up Lhiles

08:14:15 5400 Blk Taylorsville Rd Dale,  Stray Dog | Closed Call Lhiles

08:33:14 Unkn,  Follow Up Investigation | Closed Call Lhiles

09:12:11 12127 Blk Fm 1854,  Follow Up Investigation | Closed Call Mramirez

09:44:08 Sb Sh 130 Lockhart,  Loose Livestock | Closed Call Mramirez

10:06:19 38 Blk Mimosa St Maxwell,  Civil Matter | Closed Call Mramirez

11:05:53 1700 Blk S Colorado St Lockhart,  Transport Prisoner | Closed Call Lhiles

11:23:52 18301 Blk Camino Real Dale,  Stray Dog | Closed Call Lhiles

12:10:14 3100 Blk Dry Creek Rd Lockhart,  Stray Dog | Closed Call Mramirez

12:41:16 6500 Blk Fm 672 Dale, Discharge Firearms | Closed Call Mramirez

12:48:45 1000 Blk Chamberlin Rd Dale,  Damaged Property | Contact Made Lhiles

12:59:36 4100 Blk Sector Se – Tmobile Usa Lockhart, Ems Call | Closed Call Mramirez Mid-Co Esd

13:00:38 900 Blk Blanco St Lockhart,  Civil Matter | Closed Call Lhiles

13:12:01 700 Blk Rocky Rd Lockhart,  Loose Livestock | Closed Call Lhiles

13:18:07 100 Blk Veteran St Lockhart,  Civil Process | Closed Call Tjones

13:20:59 100 Blk Sandy Creek Rd Dale,  Loose Livestock | Closed Call Lhiles

13:33:52 1200 Blk Mineral Springs Rd Lockhart,  Stray Dog | Unable To Locate Lhiles

13:47:27 Fm 1854 County,  Assist Motorist | Closed Call Mramirez

13:50:05 6200 Blk San Marcos Hwy Prairie Lea,  Animal At Large | Closed Call Lhiles

14:12:44 Upper Cedar Hollow Rd – Sw Sect Red Rock, Reckless Driving | Closed Call Lhiles

14:16:07 1700 Blk S Colorado St Lockhart,  Warrant Service | Closed Call Mramirez

14:18:38 Hwy 183 N Lockhart,  Assist Motorist | Closed Call Mramirez

14:27:00 Grandpa Rd Dale,  Livestock Impound | Closed Call Mramirez

14:34:58 2800 Blk Fm 1185 Lockhart,  Loose Livestock | Closed Call Lhiles

14:47:58 1200 Blk Reed Dr Lockhart,  Warrant Service | Closed Call Lhiles

15:20:43 7500 Blk Camino Real – Se Sector Buda, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Lhiles

16:02:26 1200 Blk Reed Dr Lockhart,  Civil Matter | Closed Call Mramirez

16:33:12 1100 Blk Parr St Luling,  Civil Matter | Closed Call Mramirez

16:39:06 3000 Blk Seawillow Rd Lockhart,  Discharge Firearms | Closed Call Lhiles

17:48:46 700 Blk Hwy 304 County,  Loose Livestock | Closed Call Avillegas

18:02:18 49 Blk San Diego Ln Martindale,  Civil Matter | Closed Call Lhiles

18:28:35 900 Blk Fox Ln Lockhart,  Loose Livestock | Closed Call Lhiles

18:55:09 Schuelke Rd Lockhart,  Loose Livestock | Closed Call Asalvatierra

18:57:45 100 Blk Dustin’s Dr Kyle, Verbal Disturbance | Cancel/Disregard Avillegas

18:59:34 Hwy 183 Sb County,  Motor Vehicle Crash | Closed Call Asalvatierra

19:52:14 1100 Blk Parr St Luling,  Civil Matter | Closed Call Asalvatierra

20:23:21 10470 Blk Hwy 183 S County,  Motor Vehicle Crash | Closed Call Avillegas

20:44:56 400 Blk Robin Ranch Rd Lockhart,  Welfare Concern | Closed Call Asalvatierra

21:18:29 400 Blk Nb Sh 130 Lockhart,  Abandoned Vehicle | Closed Call Avillegas

21:34:04 1300 Blk Fm 1854 Dale,  Welfare Concern | Closed Call Avillegas

21:54:06 200 Blk St Joseph St Prairie Lea, Suspicious Vehicle | Closed Call Avillegas

22:02:05 8500 Blk Fm 1854 Dale,  Suspicious Vehicle | Closed Call Avillegas

22:04:51 400 Blk Sb Sh 130 Lockhart,  Abandoned Vehicle | Closed Call Asalvatierra

23:45:12 Hwy 142 County, Welfare Concern | Closed Call Avillegas

Dec. 22

00:20:21 1000 Blk Fm 1966 County,  Welfare Concern | Closed Call Asalvatierra

01:31:55 500 Blk Pebblestone Rd Red Rock,  Death Investigation | Closed Call Asalvatierra

01:50:22 8900 Blk Hwy 183 S County,  Gas Leak | Closed Call Avillegas Mid-Co Esd

02:26:12 7100 Blk State Park Rd Lockhart,  Ems Call | Closed Call Avillegas

03:36:21 300 Blk Tierra Verde Run Dale,  Ems Call | Closed Call Asalvatierra Afd Esd 11

05:45:41 49 Blk San Diego Ln Martindale, Civil Matter | Closed Call Asalvatierra

07:17:14 49 Blk San Diego Ln Martindale,  Follow Up Investigation | Found Secure Lhiles

07:32:42 Maverick Dr Dale,  Loose Livestock | Closed Call Lhiles

07:54:16 14040 Blk Camino Real Kyle,  Damaged Property | Contact Made Lhiles

08:02:22 100 Blk Red Rose Trl Dale,  Follow Up Investigation | Closed Call Lhiles

08:07:08 400 Blk Fm 671 Lockhart,  Civil Matter | Closed Call Mramirez

08:11:03 900 Blk Old Mcmahan Rd Lockhart,  Ems Call | Closed Call Lhiles

08:26:41 79 Blk Oak Trail Dr Lockhart,  Suspicious Circumstance | Closed Call Lhiles

09:20:53 900 Blk Lee Ln Lockhart,  Civil Matter | Closed Call Lhiles

09:31:15 100 Blk Veteran St Lockhart,  Civil Matter | Closed Call Lhiles

09:48:05 3100 Blk Fm 672 Dale,  Civil Matter | Closed Call Lhiles

09:49:00 100 Blk Little El Paso Rd Martindale,  Criminal Mischief | Closed Call Mramirez

10:39:22 East Fm 20 Lockhart,  Reckless Driving | Closed Call Mramirez

11:34:59 3000 Blk Fm 671 County, Ems Call | Made Secure Lhiles Mid-Co Esd

11:52:01 100 Blk Quail Ridge Dr Dale,  Livestock Complaint | Closed Call Mramirez

13:33:01 3100 Blk Dry Creek Rd Lockhart,  Stray Dog | Closed Call Mramirez

13:46:42 500 Blk Pebblestone Rd Dale,  Animal Welfare Concern | Closed Call Lhiles

14:09:05 2900 Blk Barth Rd Lockhart,  Stray Dog | Closed Call Lhiles

14:14:07 500 Blk Pebblestone Rd Dale,  Stray Dog | Closed Call Mramirez

14:45:54 1200 Blk Reed Dr Lockhart,  Follow Up Investigation | Closed Call Lhiles

14:54:29 300 Blk Old Lockhart Rd Lockhart,  Stray Dog | Unable To Locate Mramirez

14:54:54 700 Blk Tumbleweed Trl Dale,  Loose Livestock | Closed Call Lhiles

14:59:14 Fm 1386 Luling, Loose Livestock | Made Secure Mramirez

15:20:53 Hwy 183 Nb Luling,  Loose Livestock | Closed Call Mramirez

15:34:26 San Marcos Hwy Martindale,  Motor Vehicle Crash | Closed Call Lhiled

15:48:05 700 Blk Trinity St Lockhart,  Theft | Closed Call Lhiles

15:52:27 200 Blk Herms Pl Lockhart,  Criminal Trespass | Closed Call Lhiles

15:54:08 6300 Blk Fm 713 Dale,  Ems Call | Closed Call Lhiles

15:54:24 100 Blk Cordoniz Cir Dale,  Stray Dog | Closed Call Mramirez

16:33:27 39 Blk Cr 266 – N Sector Luling, Stray Dog | Closed Call Lhiles

16:52:53 Hwy 183 Sb County,  Debris In Roadway | Made Secure Lhiles

16:56:19 Hwy 183 Sb Lockhart,  Debris In Roadway | Closed Call Lhiles

16:56:58 1300 Blk River Rd – Se Sector Wireless- Bexar Co, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Lhiles

17:58:01 2300 Blk Fm 1854 County,  Animal Welfare Concern | Closed Call Lhiles

19:12:12 9400 Blk Highway 142 Maxwell,  Verbal Disturbance | Closed Call Avillegas

19:53:26 32 Blk Serna Dr Lockhart,  Theft | Closed Call Asalvatierra

20:00:52 Rolling Oaks Dr Luling,  Tree Down | Closed Call Asalvatierra

23:57:54 East Fm 20 Lockhart,  Assist Motorist | Closed Call Avillegas

Dec. 23

02:35:20 100 Blk County Line Rd Dale,  Ems Call | Closed Call Asalvatierra Afd Esd 11

04:51:43 5800 Blk Fm 672 County, Ems Call | Closed Call Avillegas Dale Vfd

06:13:42 100 Blk Ranch View Rd Dale,  Ems Call | Closed Call Asalvatierra

07:24:36 4500 Blk Fm 1185 Dale,  Ems Call | Closed Call Lbarrios Afd Esd 11

07:57:18 200 Blk West Ridge Rd Martindale,  Animal At Large | Unable To Locate Lbarrios

08:30:25 Hwy 183 Nb County,  Assist Motorist | No Report Lbarrios

08:56:24 2200 Blk Old Colony Line Rd Lockhart,  Fire Alarm | No Report Mrodgers Dale Vfd

09:26:53 1400 Blk Lovers Ln Lockhart,  Loose Livestock | Closed Call Lbarrios

09:48:35 9400 Blk Hwy 142 County,  Follow Up Investigation | Closed Call Lbarrios

10:06:28 9400 Blk Hwy 142 Maxwell,  Follow Up Investigation | No Report Mrodgers

10:33:31 20000 Blk San Marcos Hwy,  Debris In Roadway | Closed Call Lbarrios Martindale Esd

10:50:16 8000 Blk Fm 672 County,  Loose Livestock | Unable To Locate Lbarrios

11:28:04 3900 Blk Fm 672 County, Follow Up Investigation | Closed Call Lbarrios

11:30:25 200 Blk Cobb Branch Rd Maxwell, Burglary Residential | Referred To Another Agency Lbarrios

11:33:04 1200 Blk Reed Dr Lockhart, Livestock Impound | Closed Call Mrodgers

11:41:54 37 Blk Tower Rd Lockhart, Ems Call | Report Taken Mrodgers Martindale Esd

12:04:43 1400 Blk St Johns Rd Dale, Animal Welfare Concern | No Report Lbarrios

12:23:54 100 Blk Dustin’s Dr Kyle, Neighbor Dispute | No Report Mrodgers

12:29:21 400 Blk Old Colony Line Rd Dale, Fire Alarm | Closed Call Lbarrios Dale Vfd

12:34:52 3100 Blk Homannville Trl Lockhart, Verbal Disturbance | Closed Call Mrodgers

12:49:41 12943 Blk Hwy 142 Martindale, Civil Matter | No Report Lbarrios

12:53:36 625mm Blk Ih-10 Eb Luling, Reckless Driving | Cancel/Disregard Lbarrios

22-12-1801 12/23/2022 12:57:09 1413:04:10 1700 Blk Old Colony Line Rd Dale, Cruelty To Animals | Closed Call Mrodgers

13:39:52 5300 Blk E Fm 20 Lockhart, Civil Matter | Closed Call Mrodgers

14:04:33 Hwy 183 S County, Loose Livestock | Closed Call Mrodgers

15:12:38 Still Meadow Dr Dale, Reckless Driving | Unable To Locate Lbarrios

15:18:30 Railroad Ave Maxwell, Stray Dog | Closed Call Lbarrios

15:20:57 East Fm 20 Lockhart, Injured Deer Or Animal | Closed Call Mrodgers 

16:11:57 Hwy 183 Nb Luling, Loose Livestock | Closed Call Lbarrios

16:28:54 San Marcos Hwy San Marcos, Reckless Driving | Unable To Locate Lbarrios

18:08:23 16985 Blk San Marcos Hwy Martindale, Reckless Driving | No Report Mrodgers

18:20:27 100 Blk Indian Trl Lockhart, Threats | Closed Call Lbarrios

18:57:52 3400 Blk Old Mcmahan Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Aross Dale Vfd

19:17:28 Adams Ln Dale, Deadly Conduct | Unable To Locate Asalvatierra

19:21:13 6000 Blk Fm 713 County, Ems Call | Closed Call Aross Delhi Vfd

19:37:51 900 Blk Longhollow Rd Dale, Overdose | Unable To Locate Asalvatierra

20:42:04 400 Blk Seawillow Rd Lockhart, Fire Alarm | Cancel/Disregard Asalvatierra

20:47:34 San Marcos Hwy, Traffic Hazard | Unable To Locate Asalvatierra

20:56:08 East Fm 20 Lockhart, Reckless Driving | Closed Call Asalvatierra

21:37:16 Hwy 142 Maxwell, Loose Livestock | Closed Call Asalvatierra

22:09:22 East Fm 20 Lockhart, Assist Motorist | Closed Call Aross

22:47:58 600 Blk Robin Ranch Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Asalvatierra

22:51:52 300 Blk Black Watch Ln Lockhart, Fire-Structure | Closed Call Aross

Dec. 24

00:32:29 1100 Blk Dickerson Rd Lockhart, Loose Livestock | Unable To Locate Asalvatierra

05:21:56 100 Blk Niederwald Dr Lockhart, Welfare Concern | Closed Call Aross

05:36:06 100 Blk Skyline Dr Martindale, Death-Hospice | Closed Call Asalvatierra

09:25:48 100 Blk Lantana Ln Maxwell, Alarm Medical | Closed Call Lbarrios

09:41:31 San Marcos Hwy, Animal Welfare Concern | No Report Mrodgers

10:06:00 500 Blk Silent Valley Rd – Se Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Referred To Another Agency Lbarrios

10:31:44 5900 Blk Harwood Rd Luling, Livestock Complaint | No Report Lbarrios

10:35:59 East Fm 20 Lockhart, Stray Dog | Closed Call Mrodgers

10:54:27 1300 Blk Old Luling Rd Lockhart, Juvenile Complaint | Closed Call Lbarrios

11:12:08 300 Blk White Oak St Lockhart, Verbal Disturbance | Closed Call Lbarrios

11:31:10 5800 Blk Fm 2001 Lockhart, Ems Call | Closed Call Lbarrios

11:54:41 12987 Blk Hwy 142, Ems Call | Closed Call Mrodgers

12:32:58 3100 Blk Mule Creek Rd Luling, Animal Attack | Closed Call Mrodgers

12:53:25 7200 Blk Hwy 142 Lockhart, Loose Livestock | Closed Call Lbarrios

13:00:02 1500 Blk E Market St – Nw Sector Lockhart,  Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers

13:36:37 San Marcos Hwy, Smoke Investigation | Closed Call Lbarrios

13:37:19 400 Blk Old Colony Line Rd Dale, Fire Alarm | Closed Call Lbarrios Dale Vfd

13:38:39 1300 Blk Carter Rd Dale, Threats | No Report Lbarrios

13:43:22 400 Blk Nb Sh 130 Lockhart, Abandoned Vehicle | No Report Lbarrios

13:50:24 200 Blk Wild Plum Rd Lockhart, Alarm Residence | Cancel/Disregard Lbarrios

14:10:38 Hwy 183 Sb County, Assist Motorist | Closed Call Lbarrios

14:33:54 Hwy 183 S County, Assist Motorist | Closed Call Lbarrios

14:40:20 6100 Blk Fm 672 County, Death Investigation | Closed Call Lbarrios

15:10:56 Camino Real County, Reckless Driving | Closed Call Mrodgers

16:12:35 200 Blk Arabian Stallion Run Dale, Civil Matter | Closed Call Lbarrios

16:57:25 16689 Blk Fm 86 County, Verbal Disturbance | Closed Call Lbarrios

16:57:58 1300 Blk Sand Hills Rd Red Rock, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers

17:30:21 900 Blk Chamberlin Rd Dale, Alarm Residence | No Report Lbarrios

17:41:36 7500 Blk Camino Real – Se Sector Buda, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers

17:47:47 11815 Blk Fm 1322 County, Loose Livestock | Unable To Locate Lbarrios

18:41:02 Camino Real County, Motor Vehicle Crash | Closed Call Lbarrios

18:54:16 Sh 130 Lockhart, Welfare Concern | Closed Call Aross

18:59:29 River Park Rd Luling, Loose Livestock | Unable To Locate Zsikes

19:17:47 6100 Blk Taylorsville Rd Dale, Shots Fired | Closed Call Aross

20:25:22 100 Blk Main St Maxwell, Ems Call | Closed Call Aross

20:54:40 600 Blk Morning Mist Lockhart, Loud Music | Closed Call Zsikes

21:53:01 500 Blk Fm 2984 Luling, Disturbance | Closed Call Zsikes

22:08:43 Hwy 183 Nb County, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Zsikes

22:18:39 Young Ln Lockhart, Stray Dog | Closed Call Aross

22:23:20 El Rey Dr Kyle, Discharge Firearms | Closed Call Aross

22:33:04 Tower Rd Lockhart, Loud Music | Closed Call Aross

22:47:59 2500 Blk Camino Real – Sw Sector Kyle, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Zsikes

22:59:17 100 Blk Lancelot Ln Maxwell, Verbal Disturbance | Closed Call Aross

23:22:03 Glover Ln Maxwell, Discharge Firearms | Closed Call Aross

Dec. 25

00:00:48 200 Blk Wam Way Lockhart, Discharge Firearms | Closed Call Aross

00:05:05 Fm 1966 County, Assist Motorist | Closed Call Zsikes

00:07:09 200 Blk Vaquero Ln Kyle, Discharge Firearms | Unable To Locate Zsikes

00:07:27 Old Colony Line Rd Dale, Loud Music | Closed Call Aross

00:15:34 500 Blk El Dorado Dr Kyle, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Zsikes

00:32:47 100 Blk Rolling Ridge Rd Lockhart, Suspicious Person | Closed Call Zsikes

00:34:59 10460 Blk Old Colony Line Rd Dale, Disturbance | Closed Call Aross

00:51:41 1000 Blk Fm 1185 County, Threats | Closed Call Zsikes

01:41:07 1000 Blk Boulder Ln Dale, Loud Music | Closed Call Zsikes

02:52:04 300 Blk Conchas St Kyle, Intoxicated Individual | Closed Call Zsikes

03:03:15 Se River Rd Martindale, Motor Vehicle Crash | Closed Call Aross

04:02:19 900 Blk Polonia Rd Kyle, Assist Motorist | Closed Call Zsikes

07:27:02 Fm 1977 Martindale, Follow Up Investigation | Closed Call Lbarrios

08:10:48 100 Blk Marisas Cv Dale, Stolen Vehicle | Report Taken Mrodgers

08:52:26 7500 Blk Fm 1854 Dale, Motor Vehicle Crash | Closed Call Lbarrios

09:10:04 100 Blk Oak Cove Lockhart, Ems Call | Closed Call Lbarrios Afd Esd 11

10:05:41 2600 Blk Se River Rd Martindale, Unauthorized Use Of Vehicle | Closed Call Lbarrios

10:12:29 19 Blk Skyline Dr Martindale, Animal At Large | No Report Lbarrios

10:43:02 4800 Blk Se River Rd Martindale, Unauthorized Use Of Vehicle | Report Taken Lbarrios

11:18:02 4900 Blk Clear Fork St Lockhart, Ems Call | Referred To Another Agency Lbarrios

11:53:50 600 Blk Tierra Verde Run Dale, Animal Attack | Closed Call Mrodgers

11:57:46 1000 Blk Blue Jay Rd Rosanky, Grass Fire | Closed Call Mrodgers Emc 2

12:01:19 200 Blk Arrowhead Cv Kyle, Criminal Trespass | No Report Lbarrios 

12:15:42 Maverick Dr Dale, Loose Livestock | Closed Call Mrodgers

12:17:13 200 Blk Tierra Verde Run Dale, Loose Livestock | Citation Lbarrios

12:47:07 100 Blk Spotted Horse Trl Dale, Ems Call | Closed Call Mrodgers Afd Esd 11

12:53:38 800 Blk Skyline Rd Dale, Ems Call | Closed Call Mrodgers

13:06:00 Fm 1979 Martindale, Recovered Stolen Vehicle | Supplemental Report Mrodgers

13:14:30 18360 Blk Fm 86 Red Rock, Harassment | Closed Call Mrodgers

13:14:45 6200 Blk San Marcos Hwy Prairie Lea, Welfare Concern | Closed Call Lbarrios

13:25:50 3600 Blk Washburn Rd Luling, Animal Attack | Closed Call Lbarrios

13:33:43 13318 Blk Fm 86 Dale, Assist Motorist | Closed Call Mrodgers

14:43:56 Fm 1322 County, Reckless Driving | Closed Call Lbarrios

14:55:56 100 Blk 5th St Maxwell,Animal At Large | Closed Call Lbarrios

15:05:53 3900 Blk Barth Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Lbarrios

15:06:03 1500 Blk E Market St – N Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers

15:07:21 1500 Blk E Market St – N Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers

15:15:24 9100 Blk Hwy 142 County, Stray Dog | No Report Lbarrios

15:41:21 Hwy 142 County, Debris In Roadway | Closed Call Lbarrios

15:41:51 49 Blk San Diego Ln Martindale, Verbal Disturbance | Closed Call Mrodgers

15:42:37 County View Rd Lockhart, Suspicious Circumstance | Unable To Locate Lbarrios

16:09:29 49 Blk San Diego Ln Martindale, Verbal Disturbance | Closed Call Mrodgers

16:11:52 700 Blk Railroad St Maxwell, Follow Up Investigation | Closed Call Lbarrios

16:12:21 7000 Blk Harwood Rd Luling, Discharge Firearms | Closed Call Mrodgers

16:31:04 700 Blk Sierra Dr Lockhart, Grass Fire | Closed Call Mrodgers Mid-Co Esd

16:32:44 0600 Blk At&T-Sw Sector-Qf 493d7 Wireless-Seguin, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers

16:36:34 600 Blk Rosewood Dr Dale, Ems Call | Closed Call Lbarrios Afd Esd 11

16:38:54 55 Blk Acorn Rd – Se Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Lbarrios

17:39:54 Sb Sh 130 Lockhart, Loose Livestock | Cancel/Disregard Lbarrios

17:46:51 Camino Real County, Loose Livestock | Closed Call Lbarrios

17:54:16 7500 Blk Camino Real – W Sector Buda, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers

17:56:53 Hwy 183 S Luling, Loose Livestock | Cancel/Disregard Lbarrios

18:04:40 U300 Blk Sector Sw – Tmobile Usa Luling, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Lbarrios

18:21:32 Hwy 142 County, Reckless Driving | Closed Call Mrodgers

18:49:46 100 Blk Dale Oaks Ln Dale, Discharge Firearms | Unable To Locate Lbarrios

19:51:17 300 Blk Still Meadow Dr Dale, Motor Vehicle Crash | Closed Call Aross

23:55:28 200 Blk Rose Ln Dale, Discharge Firearms | Closed Call Zsikes

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Phillip Hernandez Jr.

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