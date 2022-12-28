Caldwell County Sheriff’s blotter
The Complete Caldwell County Sheriff’s Blotter Publishes Weekly On The Post-Register’s Website at www.post-register.com.
Dec. 19
00:29:29 Hwy 183 Nb Luling, Loose Livestock | Closed Call Asalvatierra
00:41:29 200 Blk South Ln – S Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Asalvatierra
01:33:42 49 Blk San Diego Ln Martindale, Assault | Report Taken Asalvatierra
09:19:21 7700 Blk Hwy 142 Maxwell, Animal Bite | Closed Call Mramirez
09:21:37 2800 Blk Airport Hwy San Marcos, Follow Up Investigation | Closed Call Lbarrios
09:23:22 400 Blk St Johns Rd Dale, Livestock Complaint | Closed Call Lbarrios
09:38:13 300 Blk Greenhouse Rd Martindale, Animal Attack | Closed Call Lbarrios
10:05:42 1800 Blk Clear Fork Rd Luling, Stray Dog | Closed Call Mramirez
10:33:30 100 Blk Fourth St Maxwell, Ems Call | Closed Call Mramirez Maxwell Esd
10:56:48 900 Blk Spoke Hollow Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Mramirez
11:16:47 100 Blk Kaitlyn Pl Kyle, Stray Dog | Closed Call Lbarrios
12:20:00 11100 Blk Fm 1854 County, Juvenile Complaint | Closed Call Lbarrios
12:25:19 San Marcos Hwy Luling, Loose Livestock | Unable To Locate Mramirez
12:48:08 600 Blk Soda Springs Rd Luling, Civil Matter | No Report Lbarrios
13:34:27 20111 Blk Camino Real Dale, Follow Up Investigation | Referred To Another Agency Mrodgers
14:03:07 500 Blk Crockett St Martindale, Ems Call | Closed Call Lbarrios Martindale Esd
14:28:40 3100 Blk Fm 672 Dale, Injured Deer Or Animal | Closed Call Lbarrios
14:34:53 300 Blk Fm 1979 Martindale, Civil Process | Closed Call Mrodgers
14:47:08 1000 Blk Fifth St Lockhart, Civil Process | Closed Call Mrodgers
15:38:18 1000 Blk Brushy Branch Rd Lockhart, Stray Dog | Closed Call Mrodgers
15:52:09 1500 Blk Old Lockhart Road – Sw Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers
16:00:29 200 Blk Rosewood Dr Dale, Follow Up Investigation | Closed Call Mrodgers
16:42:38 1300 Blk Williamson Rd Lockhart, Suicidal Subject | No Report Lbarrios
16:56:06 200 Blk Fm 1185 Dale, Public Intoxication | Closed Call Lbarrios
16:56:37 100 Blk Hart Ln Dale, Suspicious Person | No Report Mrodgers
17:06:05 300 Blk S Main St Fentress, Suspicious Circumstance | Closed Call Mrodgers
17:39:24 San Marcos Hwy Martindale, Loose Livestock | Closed Call Mrodgers
17:50:08 Hazelnut Dr Dale, Discharge Firearms | Closed Call Lbarrios
17:59:09 200 Blk Horseshoe Bend Dr Luling, Burglary Residential | Closed Call Mrodgers
17:59:20 800 Blk Calder Rd Dale, Motor Vehicle Crash | Closed Call Lbarrios
18:06:03 100 Blk Old Boot Ln Lockhart, Welfare Concern | Closed Call Mrodgers
18:21:20 100 Blk Indian Trl Lockhart, Discharge Firearms | Closed Call Mrodgers
18:22:43 San Marcos Hwy, Debris In Roadway | Closed Call Lbarrios
19:01:07 9100 Blk Fm 1854 Dale, Lost Property | Closed Call Aross
19:25:44 2 Blk Skylark Dr Martindale, Disturbance | Closed Call Aross
19:26:01 700 Blk Old Lockhart Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Mrodgers Afd Esd 11
20:38:34 1200 Blk Boulder Ln Dale, Juvenile Complaint | Closed Call Mrodgers
21:04:20 Martindale Rd Martindale, Loud Music | Closed Call Aross
21:14:03 State Park Rd Lockhart, Discharge Firearms | Unable To Locate Aross
Dec. 20
00:07:51 3100 Blk Old Colony Line Rd Dale, Ems Call | Closed Call Aross
04:34:13 300 Blk Wild Plum Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Aross
06:38:06 49 Blk San Diego Ln Martindale, Disturbance | No Report Aross
07:23:14 628mm Blk Ih-10 Eb Luling, Loose Livestock | Referred To Another Agency Lbarrios
08:06:57 1200 Blk Reed Dr Lockhart, Warrant Service | No Report Lbarrios
08:14:11 300 Blk Kellogg Ct Dale, Civil Matter | Closed Call Mramirez
08:29:29 300 Blk Adams Ln Dale, Civil Matter | Closed Call Mramirez
08:45:42 1900 Blk Young Ln Lockhart, Civil Matter | Closed Call Mramirez
08:53:52 1200 Blk Reed Dr Lockhart, Suspicious Vehicle | Closed Call Lbarrios
09:01:30 1400 Blk Mlk Jr Industrial Blvd Lockhart, Civil Process | Closed Call Lbarrios
09:11:52 4300 Blk Fm 1386 Luling, Ems Call | Closed Call Mramirez
10:34:25 300 Blk Lady Bug Ln Martindale, Civil Matter | Closed Call Mramirez
10:36:38 200 Blk Buena Vista Dr Dale, Livestock Complaint | Closed Call Lbarrios
10:40:21 3600 Blk Borchert Loop Lockhart, Civil Matter | Closed Call Mramirez
11:26:06 1200 Blk Reed Dr Lockhart, Warrant Service | Closed Call Mramirez
12:06:04 631mm Blk Ih-10 Eb Luling, Welfare Concern | Closed Call Mrodgers
12:19:31 Young Ln Lockhart, Motor Vehicle Crash | Cancel/Disregard Lbarrios
12:22:54 700 Blk Nw River Rd Martindale, Stray Dog | Closed Call Mramirez
13:06:42 Hwy 183 S Luling, Abandoned Vehicle | Closed Call Lbarrios
13:32:06 99 Blk Dustin’s Dr Kyle, Animal At Large | Unable To Locate Lbarrios
13:37:56 82 Blk Second St Maxwell, Warrant Service | Closed Call Rsanders
13:49:58 Old Kelley Rd Lockhart, Welfare Concern | Closed Call Mrodgers
13:54:40 Taylorsville Rd Dale, Traffic Control/Direct | Closed Call Mrodgers
13:55:15 100 Blk Old Boot Ln Lockhart, Civil Matter | Closed Call Lbarrios
14:02:09 Camino Real Kyle, Loose Livestock | Closed Call Lbarrios
14:15:44 1500 Blk E Market St – N Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Lbarrios
15:01:34 18911 Blk San Marcos Hwy Martindale, Ems Call | No Report Mrodgers
15:13:49 1200 Blk Reed Dr Lockhart, Warrant Service | Closed Call Mramirez
15:17:46 8200 Blk Silver Mine Rd Harwood, Fraud-Money | No Report Mrodgers
15:34:25 Political Rd Lockhart, Loose Livestock | Closed Call Lbarrios
15:45:00 5500 Blk State Park Rd Lockhart, Stray Dog | Unable To Locate Mrodgers
15:52:22 100 Blk County View Rd Lockhart, Welfare Concern | Closed Call Lbarrios
13:55:15 100 Blk Old Boot Ln Lockhart, Civil Matter | Closed Call Lbarrios
14:02:09 Camino Real Kyle, Loose Livestock | Closed Call Lbarrios
14:15:44 1500 Blk E Market St – N Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Lbarrios
15:01:34 18911 Blk San Marcos Hwy Martindale, Ems Call | No Report Mrodgers
15:13:49 1200 Blk Reed Dr Lockhart, Warrant Service | Closed Call Mramirez
15:17:46 8200 Blk Silver Mine Rd Harwood, Fraud-Money | No Report Mrodgers
15:34:25 Political Rd Lockhart, Loose Livestock | Closed Call Lbarrios
15:45:00 5500 Blk State Park Rd Lockhart, Stray Dog | Unable To Locate Mrodgers
15:52:22 100 Blk County View Rd Lockhart, Welfare Concern | Closed Call Lbarrios
Dec. 21
07:16:32 Fm 2720 Lockhart, Assist Motorist | Made Secure Lhiles
08:06:45 200 Blk Bluebonnet Rd Lockhart, Follow Up Investigation | Follow Up Lhiles
08:14:15 5400 Blk Taylorsville Rd Dale, Stray Dog | Closed Call Lhiles
08:33:14 Unkn, Follow Up Investigation | Closed Call Lhiles
09:12:11 12127 Blk Fm 1854, Follow Up Investigation | Closed Call Mramirez
09:44:08 Sb Sh 130 Lockhart, Loose Livestock | Closed Call Mramirez
10:06:19 38 Blk Mimosa St Maxwell, Civil Matter | Closed Call Mramirez
11:05:53 1700 Blk S Colorado St Lockhart, Transport Prisoner | Closed Call Lhiles
11:23:52 18301 Blk Camino Real Dale, Stray Dog | Closed Call Lhiles
12:10:14 3100 Blk Dry Creek Rd Lockhart, Stray Dog | Closed Call Mramirez
12:41:16 6500 Blk Fm 672 Dale, Discharge Firearms | Closed Call Mramirez
12:48:45 1000 Blk Chamberlin Rd Dale, Damaged Property | Contact Made Lhiles
12:59:36 4100 Blk Sector Se – Tmobile Usa Lockhart, Ems Call | Closed Call Mramirez Mid-Co Esd
13:00:38 900 Blk Blanco St Lockhart, Civil Matter | Closed Call Lhiles
13:12:01 700 Blk Rocky Rd Lockhart, Loose Livestock | Closed Call Lhiles
13:18:07 100 Blk Veteran St Lockhart, Civil Process | Closed Call Tjones
13:20:59 100 Blk Sandy Creek Rd Dale, Loose Livestock | Closed Call Lhiles
13:33:52 1200 Blk Mineral Springs Rd Lockhart, Stray Dog | Unable To Locate Lhiles
13:47:27 Fm 1854 County, Assist Motorist | Closed Call Mramirez
13:50:05 6200 Blk San Marcos Hwy Prairie Lea, Animal At Large | Closed Call Lhiles
14:12:44 Upper Cedar Hollow Rd – Sw Sect Red Rock, Reckless Driving | Closed Call Lhiles
14:16:07 1700 Blk S Colorado St Lockhart, Warrant Service | Closed Call Mramirez
14:18:38 Hwy 183 N Lockhart, Assist Motorist | Closed Call Mramirez
14:27:00 Grandpa Rd Dale, Livestock Impound | Closed Call Mramirez
14:34:58 2800 Blk Fm 1185 Lockhart, Loose Livestock | Closed Call Lhiles
14:47:58 1200 Blk Reed Dr Lockhart, Warrant Service | Closed Call Lhiles
15:20:43 7500 Blk Camino Real – Se Sector Buda, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Lhiles
16:02:26 1200 Blk Reed Dr Lockhart, Civil Matter | Closed Call Mramirez
16:33:12 1100 Blk Parr St Luling, Civil Matter | Closed Call Mramirez
16:39:06 3000 Blk Seawillow Rd Lockhart, Discharge Firearms | Closed Call Lhiles
17:48:46 700 Blk Hwy 304 County, Loose Livestock | Closed Call Avillegas
18:02:18 49 Blk San Diego Ln Martindale, Civil Matter | Closed Call Lhiles
18:28:35 900 Blk Fox Ln Lockhart, Loose Livestock | Closed Call Lhiles
18:55:09 Schuelke Rd Lockhart, Loose Livestock | Closed Call Asalvatierra
18:57:45 100 Blk Dustin’s Dr Kyle, Verbal Disturbance | Cancel/Disregard Avillegas
18:59:34 Hwy 183 Sb County, Motor Vehicle Crash | Closed Call Asalvatierra
19:52:14 1100 Blk Parr St Luling, Civil Matter | Closed Call Asalvatierra
20:23:21 10470 Blk Hwy 183 S County, Motor Vehicle Crash | Closed Call Avillegas
20:44:56 400 Blk Robin Ranch Rd Lockhart, Welfare Concern | Closed Call Asalvatierra
21:18:29 400 Blk Nb Sh 130 Lockhart, Abandoned Vehicle | Closed Call Avillegas
21:34:04 1300 Blk Fm 1854 Dale, Welfare Concern | Closed Call Avillegas
21:54:06 200 Blk St Joseph St Prairie Lea, Suspicious Vehicle | Closed Call Avillegas
22:02:05 8500 Blk Fm 1854 Dale, Suspicious Vehicle | Closed Call Avillegas
22:04:51 400 Blk Sb Sh 130 Lockhart, Abandoned Vehicle | Closed Call Asalvatierra
23:45:12 Hwy 142 County, Welfare Concern | Closed Call Avillegas
Dec. 22
00:20:21 1000 Blk Fm 1966 County, Welfare Concern | Closed Call Asalvatierra
01:31:55 500 Blk Pebblestone Rd Red Rock, Death Investigation | Closed Call Asalvatierra
01:50:22 8900 Blk Hwy 183 S County, Gas Leak | Closed Call Avillegas Mid-Co Esd
02:26:12 7100 Blk State Park Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Avillegas
03:36:21 300 Blk Tierra Verde Run Dale, Ems Call | Closed Call Asalvatierra Afd Esd 11
05:45:41 49 Blk San Diego Ln Martindale, Civil Matter | Closed Call Asalvatierra
07:17:14 49 Blk San Diego Ln Martindale, Follow Up Investigation | Found Secure Lhiles
07:32:42 Maverick Dr Dale, Loose Livestock | Closed Call Lhiles
07:54:16 14040 Blk Camino Real Kyle, Damaged Property | Contact Made Lhiles
08:02:22 100 Blk Red Rose Trl Dale, Follow Up Investigation | Closed Call Lhiles
08:07:08 400 Blk Fm 671 Lockhart, Civil Matter | Closed Call Mramirez
08:11:03 900 Blk Old Mcmahan Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Lhiles
08:26:41 79 Blk Oak Trail Dr Lockhart, Suspicious Circumstance | Closed Call Lhiles
09:20:53 900 Blk Lee Ln Lockhart, Civil Matter | Closed Call Lhiles
09:31:15 100 Blk Veteran St Lockhart, Civil Matter | Closed Call Lhiles
09:48:05 3100 Blk Fm 672 Dale, Civil Matter | Closed Call Lhiles
09:49:00 100 Blk Little El Paso Rd Martindale, Criminal Mischief | Closed Call Mramirez
10:39:22 East Fm 20 Lockhart, Reckless Driving | Closed Call Mramirez
11:34:59 3000 Blk Fm 671 County, Ems Call | Made Secure Lhiles Mid-Co Esd
11:52:01 100 Blk Quail Ridge Dr Dale, Livestock Complaint | Closed Call Mramirez
13:33:01 3100 Blk Dry Creek Rd Lockhart, Stray Dog | Closed Call Mramirez
13:46:42 500 Blk Pebblestone Rd Dale, Animal Welfare Concern | Closed Call Lhiles
14:09:05 2900 Blk Barth Rd Lockhart, Stray Dog | Closed Call Lhiles
14:14:07 500 Blk Pebblestone Rd Dale, Stray Dog | Closed Call Mramirez
14:45:54 1200 Blk Reed Dr Lockhart, Follow Up Investigation | Closed Call Lhiles
14:54:29 300 Blk Old Lockhart Rd Lockhart, Stray Dog | Unable To Locate Mramirez
14:54:54 700 Blk Tumbleweed Trl Dale, Loose Livestock | Closed Call Lhiles
14:59:14 Fm 1386 Luling, Loose Livestock | Made Secure Mramirez
15:20:53 Hwy 183 Nb Luling, Loose Livestock | Closed Call Mramirez
15:34:26 San Marcos Hwy Martindale, Motor Vehicle Crash | Closed Call Lhiled
15:48:05 700 Blk Trinity St Lockhart, Theft | Closed Call Lhiles
15:52:27 200 Blk Herms Pl Lockhart, Criminal Trespass | Closed Call Lhiles
15:54:08 6300 Blk Fm 713 Dale, Ems Call | Closed Call Lhiles
15:54:24 100 Blk Cordoniz Cir Dale, Stray Dog | Closed Call Mramirez
16:33:27 39 Blk Cr 266 – N Sector Luling, Stray Dog | Closed Call Lhiles
16:52:53 Hwy 183 Sb County, Debris In Roadway | Made Secure Lhiles
16:56:19 Hwy 183 Sb Lockhart, Debris In Roadway | Closed Call Lhiles
16:56:58 1300 Blk River Rd – Se Sector Wireless- Bexar Co, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Lhiles
17:58:01 2300 Blk Fm 1854 County, Animal Welfare Concern | Closed Call Lhiles
19:12:12 9400 Blk Highway 142 Maxwell, Verbal Disturbance | Closed Call Avillegas
19:53:26 32 Blk Serna Dr Lockhart, Theft | Closed Call Asalvatierra
20:00:52 Rolling Oaks Dr Luling, Tree Down | Closed Call Asalvatierra
23:57:54 East Fm 20 Lockhart, Assist Motorist | Closed Call Avillegas
Dec. 23
02:35:20 100 Blk County Line Rd Dale, Ems Call | Closed Call Asalvatierra Afd Esd 11
04:51:43 5800 Blk Fm 672 County, Ems Call | Closed Call Avillegas Dale Vfd
06:13:42 100 Blk Ranch View Rd Dale, Ems Call | Closed Call Asalvatierra
07:24:36 4500 Blk Fm 1185 Dale, Ems Call | Closed Call Lbarrios Afd Esd 11
07:57:18 200 Blk West Ridge Rd Martindale, Animal At Large | Unable To Locate Lbarrios
08:30:25 Hwy 183 Nb County, Assist Motorist | No Report Lbarrios
08:56:24 2200 Blk Old Colony Line Rd Lockhart, Fire Alarm | No Report Mrodgers Dale Vfd
09:26:53 1400 Blk Lovers Ln Lockhart, Loose Livestock | Closed Call Lbarrios
09:48:35 9400 Blk Hwy 142 County, Follow Up Investigation | Closed Call Lbarrios
10:06:28 9400 Blk Hwy 142 Maxwell, Follow Up Investigation | No Report Mrodgers
10:33:31 20000 Blk San Marcos Hwy, Debris In Roadway | Closed Call Lbarrios Martindale Esd
10:50:16 8000 Blk Fm 672 County, Loose Livestock | Unable To Locate Lbarrios
11:28:04 3900 Blk Fm 672 County, Follow Up Investigation | Closed Call Lbarrios
11:30:25 200 Blk Cobb Branch Rd Maxwell, Burglary Residential | Referred To Another Agency Lbarrios
11:33:04 1200 Blk Reed Dr Lockhart, Livestock Impound | Closed Call Mrodgers
11:41:54 37 Blk Tower Rd Lockhart, Ems Call | Report Taken Mrodgers Martindale Esd
12:04:43 1400 Blk St Johns Rd Dale, Animal Welfare Concern | No Report Lbarrios
12:23:54 100 Blk Dustin’s Dr Kyle, Neighbor Dispute | No Report Mrodgers
12:29:21 400 Blk Old Colony Line Rd Dale, Fire Alarm | Closed Call Lbarrios Dale Vfd
12:34:52 3100 Blk Homannville Trl Lockhart, Verbal Disturbance | Closed Call Mrodgers
12:49:41 12943 Blk Hwy 142 Martindale, Civil Matter | No Report Lbarrios
12:53:36 625mm Blk Ih-10 Eb Luling, Reckless Driving | Cancel/Disregard Lbarrios
22-12-1801 12/23/2022 12:57:09 1413:04:10 1700 Blk Old Colony Line Rd Dale, Cruelty To Animals | Closed Call Mrodgers
13:39:52 5300 Blk E Fm 20 Lockhart, Civil Matter | Closed Call Mrodgers
14:04:33 Hwy 183 S County, Loose Livestock | Closed Call Mrodgers
15:12:38 Still Meadow Dr Dale, Reckless Driving | Unable To Locate Lbarrios
15:18:30 Railroad Ave Maxwell, Stray Dog | Closed Call Lbarrios
15:20:57 East Fm 20 Lockhart, Injured Deer Or Animal | Closed Call Mrodgers
16:11:57 Hwy 183 Nb Luling, Loose Livestock | Closed Call Lbarrios
16:28:54 San Marcos Hwy San Marcos, Reckless Driving | Unable To Locate Lbarrios
18:08:23 16985 Blk San Marcos Hwy Martindale, Reckless Driving | No Report Mrodgers
18:20:27 100 Blk Indian Trl Lockhart, Threats | Closed Call Lbarrios
18:57:52 3400 Blk Old Mcmahan Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Aross Dale Vfd
19:17:28 Adams Ln Dale, Deadly Conduct | Unable To Locate Asalvatierra
19:21:13 6000 Blk Fm 713 County, Ems Call | Closed Call Aross Delhi Vfd
19:37:51 900 Blk Longhollow Rd Dale, Overdose | Unable To Locate Asalvatierra
20:42:04 400 Blk Seawillow Rd Lockhart, Fire Alarm | Cancel/Disregard Asalvatierra
20:47:34 San Marcos Hwy, Traffic Hazard | Unable To Locate Asalvatierra
20:56:08 East Fm 20 Lockhart, Reckless Driving | Closed Call Asalvatierra
21:37:16 Hwy 142 Maxwell, Loose Livestock | Closed Call Asalvatierra
22:09:22 East Fm 20 Lockhart, Assist Motorist | Closed Call Aross
22:47:58 600 Blk Robin Ranch Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Asalvatierra
22:51:52 300 Blk Black Watch Ln Lockhart, Fire-Structure | Closed Call Aross
Dec. 24
00:32:29 1100 Blk Dickerson Rd Lockhart, Loose Livestock | Unable To Locate Asalvatierra
05:21:56 100 Blk Niederwald Dr Lockhart, Welfare Concern | Closed Call Aross
05:36:06 100 Blk Skyline Dr Martindale, Death-Hospice | Closed Call Asalvatierra
09:25:48 100 Blk Lantana Ln Maxwell, Alarm Medical | Closed Call Lbarrios
09:41:31 San Marcos Hwy, Animal Welfare Concern | No Report Mrodgers
10:06:00 500 Blk Silent Valley Rd – Se Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Referred To Another Agency Lbarrios
10:31:44 5900 Blk Harwood Rd Luling, Livestock Complaint | No Report Lbarrios
10:35:59 East Fm 20 Lockhart, Stray Dog | Closed Call Mrodgers
10:54:27 1300 Blk Old Luling Rd Lockhart, Juvenile Complaint | Closed Call Lbarrios
11:12:08 300 Blk White Oak St Lockhart, Verbal Disturbance | Closed Call Lbarrios
11:31:10 5800 Blk Fm 2001 Lockhart, Ems Call | Closed Call Lbarrios
11:54:41 12987 Blk Hwy 142, Ems Call | Closed Call Mrodgers
12:32:58 3100 Blk Mule Creek Rd Luling, Animal Attack | Closed Call Mrodgers
12:53:25 7200 Blk Hwy 142 Lockhart, Loose Livestock | Closed Call Lbarrios
13:00:02 1500 Blk E Market St – Nw Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers
13:36:37 San Marcos Hwy, Smoke Investigation | Closed Call Lbarrios
13:37:19 400 Blk Old Colony Line Rd Dale, Fire Alarm | Closed Call Lbarrios Dale Vfd
13:38:39 1300 Blk Carter Rd Dale, Threats | No Report Lbarrios
13:43:22 400 Blk Nb Sh 130 Lockhart, Abandoned Vehicle | No Report Lbarrios
13:50:24 200 Blk Wild Plum Rd Lockhart, Alarm Residence | Cancel/Disregard Lbarrios
14:10:38 Hwy 183 Sb County, Assist Motorist | Closed Call Lbarrios
14:33:54 Hwy 183 S County, Assist Motorist | Closed Call Lbarrios
14:40:20 6100 Blk Fm 672 County, Death Investigation | Closed Call Lbarrios
15:10:56 Camino Real County, Reckless Driving | Closed Call Mrodgers
16:12:35 200 Blk Arabian Stallion Run Dale, Civil Matter | Closed Call Lbarrios
16:57:25 16689 Blk Fm 86 County, Verbal Disturbance | Closed Call Lbarrios
16:57:58 1300 Blk Sand Hills Rd Red Rock, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers
17:30:21 900 Blk Chamberlin Rd Dale, Alarm Residence | No Report Lbarrios
17:41:36 7500 Blk Camino Real – Se Sector Buda, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers
17:47:47 11815 Blk Fm 1322 County, Loose Livestock | Unable To Locate Lbarrios
18:41:02 Camino Real County, Motor Vehicle Crash | Closed Call Lbarrios
18:54:16 Sh 130 Lockhart, Welfare Concern | Closed Call Aross
18:59:29 River Park Rd Luling, Loose Livestock | Unable To Locate Zsikes
19:17:47 6100 Blk Taylorsville Rd Dale, Shots Fired | Closed Call Aross
20:25:22 100 Blk Main St Maxwell, Ems Call | Closed Call Aross
20:54:40 600 Blk Morning Mist Lockhart, Loud Music | Closed Call Zsikes
21:53:01 500 Blk Fm 2984 Luling, Disturbance | Closed Call Zsikes
22:08:43 Hwy 183 Nb County, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Zsikes
22:18:39 Young Ln Lockhart, Stray Dog | Closed Call Aross
22:23:20 El Rey Dr Kyle, Discharge Firearms | Closed Call Aross
22:33:04 Tower Rd Lockhart, Loud Music | Closed Call Aross
22:47:59 2500 Blk Camino Real – Sw Sector Kyle, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Zsikes
22:59:17 100 Blk Lancelot Ln Maxwell, Verbal Disturbance | Closed Call Aross
23:22:03 Glover Ln Maxwell, Discharge Firearms | Closed Call Aross
Dec. 25
00:00:48 200 Blk Wam Way Lockhart, Discharge Firearms | Closed Call Aross
00:05:05 Fm 1966 County, Assist Motorist | Closed Call Zsikes
00:07:09 200 Blk Vaquero Ln Kyle, Discharge Firearms | Unable To Locate Zsikes
00:07:27 Old Colony Line Rd Dale, Loud Music | Closed Call Aross
00:15:34 500 Blk El Dorado Dr Kyle, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Zsikes
00:32:47 100 Blk Rolling Ridge Rd Lockhart, Suspicious Person | Closed Call Zsikes
00:34:59 10460 Blk Old Colony Line Rd Dale, Disturbance | Closed Call Aross
00:51:41 1000 Blk Fm 1185 County, Threats | Closed Call Zsikes
01:41:07 1000 Blk Boulder Ln Dale, Loud Music | Closed Call Zsikes
02:52:04 300 Blk Conchas St Kyle, Intoxicated Individual | Closed Call Zsikes
03:03:15 Se River Rd Martindale, Motor Vehicle Crash | Closed Call Aross
04:02:19 900 Blk Polonia Rd Kyle, Assist Motorist | Closed Call Zsikes
07:27:02 Fm 1977 Martindale, Follow Up Investigation | Closed Call Lbarrios
08:10:48 100 Blk Marisas Cv Dale, Stolen Vehicle | Report Taken Mrodgers
08:52:26 7500 Blk Fm 1854 Dale, Motor Vehicle Crash | Closed Call Lbarrios
09:10:04 100 Blk Oak Cove Lockhart, Ems Call | Closed Call Lbarrios Afd Esd 11
10:05:41 2600 Blk Se River Rd Martindale, Unauthorized Use Of Vehicle | Closed Call Lbarrios
10:12:29 19 Blk Skyline Dr Martindale, Animal At Large | No Report Lbarrios
10:43:02 4800 Blk Se River Rd Martindale, Unauthorized Use Of Vehicle | Report Taken Lbarrios
11:18:02 4900 Blk Clear Fork St Lockhart, Ems Call | Referred To Another Agency Lbarrios
11:53:50 600 Blk Tierra Verde Run Dale, Animal Attack | Closed Call Mrodgers
11:57:46 1000 Blk Blue Jay Rd Rosanky, Grass Fire | Closed Call Mrodgers Emc 2
12:01:19 200 Blk Arrowhead Cv Kyle, Criminal Trespass | No Report Lbarrios
12:15:42 Maverick Dr Dale, Loose Livestock | Closed Call Mrodgers
12:17:13 200 Blk Tierra Verde Run Dale, Loose Livestock | Citation Lbarrios
12:47:07 100 Blk Spotted Horse Trl Dale, Ems Call | Closed Call Mrodgers Afd Esd 11
12:53:38 800 Blk Skyline Rd Dale, Ems Call | Closed Call Mrodgers
13:06:00 Fm 1979 Martindale, Recovered Stolen Vehicle | Supplemental Report Mrodgers
13:14:30 18360 Blk Fm 86 Red Rock, Harassment | Closed Call Mrodgers
13:14:45 6200 Blk San Marcos Hwy Prairie Lea, Welfare Concern | Closed Call Lbarrios
13:25:50 3600 Blk Washburn Rd Luling, Animal Attack | Closed Call Lbarrios
13:33:43 13318 Blk Fm 86 Dale, Assist Motorist | Closed Call Mrodgers
14:43:56 Fm 1322 County, Reckless Driving | Closed Call Lbarrios
14:55:56 100 Blk 5th St Maxwell,Animal At Large | Closed Call Lbarrios
15:05:53 3900 Blk Barth Rd Lockhart, Ems Call | Closed Call Lbarrios
15:06:03 1500 Blk E Market St – N Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers
15:07:21 1500 Blk E Market St – N Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers
15:15:24 9100 Blk Hwy 142 County, Stray Dog | No Report Lbarrios
15:41:21 Hwy 142 County, Debris In Roadway | Closed Call Lbarrios
15:41:51 49 Blk San Diego Ln Martindale, Verbal Disturbance | Closed Call Mrodgers
15:42:37 County View Rd Lockhart, Suspicious Circumstance | Unable To Locate Lbarrios
16:09:29 49 Blk San Diego Ln Martindale, Verbal Disturbance | Closed Call Mrodgers
16:11:52 700 Blk Railroad St Maxwell, Follow Up Investigation | Closed Call Lbarrios
16:12:21 7000 Blk Harwood Rd Luling, Discharge Firearms | Closed Call Mrodgers
16:31:04 700 Blk Sierra Dr Lockhart, Grass Fire | Closed Call Mrodgers Mid-Co Esd
16:32:44 0600 Blk At&T-Sw Sector-Qf 493d7 Wireless-Seguin, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers
16:36:34 600 Blk Rosewood Dr Dale, Ems Call | Closed Call Lbarrios Afd Esd 11
16:38:54 55 Blk Acorn Rd – Se Sector Lockhart, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Lbarrios
17:39:54 Sb Sh 130 Lockhart, Loose Livestock | Cancel/Disregard Lbarrios
17:46:51 Camino Real County, Loose Livestock | Closed Call Lbarrios
17:54:16 7500 Blk Camino Real – W Sector Buda, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Mrodgers
17:56:53 Hwy 183 S Luling, Loose Livestock | Cancel/Disregard Lbarrios
18:04:40 U300 Blk Sector Sw – Tmobile Usa Luling, Multiple Callers For Active Call | Closed Call Lbarrios
18:21:32 Hwy 142 County, Reckless Driving | Closed Call Mrodgers
18:49:46 100 Blk Dale Oaks Ln Dale, Discharge Firearms | Unable To Locate Lbarrios
19:51:17 300 Blk Still Meadow Dr Dale, Motor Vehicle Crash | Closed Call Aross
23:55:28 200 Blk Rose Ln Dale, Discharge Firearms | Closed Call Zsikes