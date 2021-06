Joan Martinez Olvera Share:







Mr. Joan Martinez Olvera, 26, beloved Son and Brother, was called to his eternal resting place on June 15, 2021. He entered this world on March 15, 1995 in Queretaro, Queretaro, Mexico, born to Jose Terrazas and Martha Olvera. He is survived by his father Jose Terrazas; mother Martha Olvera; brother Julian Terrazas; and sister Jovanna Terrazas. Recitation of the Holy Rosary will be at 7 PM Friday, June 18, 2021 at DeLeon Funeral Home. Funeral mass will be celebrated at 10 AM Saturday, June 19, 2021 at St. Mary’s Catholic Church. Burial will follow in the Lockhart city cemetery.

Sr. Joan Martinez Olvera, 26, amado Hijo y Hermano, fue llamado a su eterno lugar de descanso el 15 de junio de 2021. Entró a este mundo el 15 de marzo de 1995 en Querétaro, Querétaro, México, nacido de José Terrazas y Martha Olvera. Le sobreviven su padre José Terrazas; madre Martha Olvera; hermano Julián Terrazas; y hermana Jovanna Terrazas. El rezo del Santo Rosario será a las 7 pm el viernes 18 de junio de 2021 en DeLeon Funeral Home. La misa fúnebre se celebrará a las 10 a. M. El sábado 19 de junio de 2021 en la iglesia católica St. Mary. Seguirá el entierro en el cementerio de la ciudad de Lockhart.