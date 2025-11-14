Post Register

Juan DeLeon

April 17, 1949 – November 12, 2025

Juan DeLeon, 76, of Lockhart, Texas, passed away on Wednesday, November 12, 2025. Visitation is Monday, November 17 from 4 to 8 p.m., with a rosary at 7 p.m., at Thomason Funeral Home in Lockhart. Mass is Tuesday, November 18 at 10 a.m. at St. Mary’s Catholic Church, followed by interment at St. Mary’s Catholic Cemetery in Lockhart. Arrangements are under the direction of Thomason Funeral Home, 2220 S Colorado St, Lockhart, TX 78644. For more information and to sign the online registry, please visit thomasonfuneralhome.com.

